Έτοιμοι για ρεβεγιόν στα μπλόκα οι αγρότες – Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής

Το είπαν και το έκαναν οι αγρότες, που βρίσκονται πάνω από έναν μήνα στους δρόμους. Πέρασαν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα και θα αλλάξουν χρόνο εκεί, μαζί με τις οικογένειές τους και εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι τους στηρίζουν έμπρακτα. Στο μεταξύ, ο περίφημος διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων τους και της κυβέρνησης δεν έχει δρομολογηθεί, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν ανένδοτες στις θέσεις τους, επιρρίπτοντας ευθύνες η μία στην άλλη για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, που έχουν δυσκολευτεί αφάνταστα στις μετακινήσεις τους εν μέσω εορτών. Παρόλα αυτά, ανακοινώθηκε η διεξαγωγή πανελλαδικής σύσκεψης την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Εν τω μεταξύ, το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα (28-29/12) ήταν πολύ δύσκολο για όσους βρίσκονταν στους δρόμους, καθώς οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, έκλεισαν και τις παρακαμπτήριες οδούς, κόβοντας την Ελλάδα στα δύο. Ουσιαστικά, υπήρξε μία πρόγευση για τα όσα πρόκειται να ακολουθήσουν από βδομάδα, καθώς μπορεί οι παραγωγοί να χαλαρώνουν τα μπλόκα ενόψει της Πρωτοχρονιάς, όπως έπραξαν και τα Χριστούγεννα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά δηλώνουν ότι «το επόμενο διάστημα η πίεση που θα ασκηθεί θα είναι αφόρητη».

Τις προηγούμενες ημέρες, εκτός από τα μπλόκα στις εθνικές και στις παρακαμπτηρίους οδούς, αλλά και το άνοιγμα των διοδίων την Κυριακή για να περάσουν ελεύθερα οι ταξιδιώτες, είχαμε και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε καταστήματα του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Εφοριών μέσα στις πόλεις, σε «γαλάζια» βουλευτικά γραφεία και φυσικά στους μεθοριακούς σταθμούς των Τελωνείων.

Επικοινωνιακός πόλεμος

Στο μεταξύ, οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης ανέβηκαν με αφορμή την ανακοίνωση κάποιων μπλόκων για έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μαζί της. Και ενώ ο αριθμός των μπλόκων που καλόβλεπαν μία συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε προσδιοριστεί αρχικά σε 18, ακολούθησαν διαψεύσεις από 11 μπλόκα, τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική λίστα, ξεκινώντας έναν «πόλεμο δηλώσεων» μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών και κυβερνητικών παραγόντων, αλλά και μεταξύ των ίδιων των αγροτών.

Το σκληρό μπλόκο της Νίκαιας και των υπολοίπων που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) έσπευσαν να μιλήσουν για «καλικάντζαρους» και για ασφυκτικές πιέσεις της κυβέρνησης σε «γαλάζια» στελέχη. Οι θετικοί στον διάλογο αγρότες (κυρίως από την περιοχή της Θεσσαλονίκης) σημείωσαν ότι η άρνηση στο κυβερνητικό κάλεσμα για διάλογο δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, στρέφει εναντίον τους την κοινή γνώμη.

Από την πλευρά τους, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συνεχίζουν να υπενθυμίζουν την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο. Ανταπαντώντας, οι Θεσσαλοί αγροτοσυνδικαλιστές συνεχίζουν να ζητούν κινήσεις καλής θέλησης και δημόσιες δεσμεύσεις σε δύο βασικά αιτήματα, που είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος (με την αύξηση του σχετικού κονδυλίου από 160 σε τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ) και μια δέσμευση για την τιμή του ρεύματος, που δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

«Δεν μας αρκεί η διαπίστωση ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα, ούτε ένα ακόμη χτύπημα στην πλάτη. Θέλουμε δεσμεύσεις με χρονοδιάγραμμα. Εάν επιστρέψουμε στα χωριά δίχως να έχουμε κερδίσει κάτι για το κόστος παραγωγής, τα τρακτέρ θα αποσυρθούν στις αποθήκες και δεν θα ξαναβγούν στα χωράφια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία», δηλώνουν στην «ΥΧ» αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας.

Η κατάσταση στη Μακεδονία

Στα Πράσινα Φανάρια, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, παραμένουν τα τρακτέρ και οι αγρότες, με εκπροσώπους τους να επαναλαμβάνουν ότι στηρίζουν τον διάλογο με την κυβέρνηση, υπό προϋποθέσεις και με σαφές θεσμικό πλαίσιο. Την ίδια στιγμή, χθες (30/12), κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου έμεινε για αρκετές ώρες το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο διέρχονταν μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κ.τ.λ.).

Κλειστός για τα φορτηγά παρέμεινε χθες, μέχρι τις 17.00, ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους –που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00– να δηλώνουν την πρόθεσή τους να ανοίξουν τα μπλόκα από σήμερα (31/12), ώστε να διευκολυνθούν όσοι ταξιδεύουν για την Πρωτοχρονιά και να προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου.

Χθες, Τρίτη (30/12), μέχρι τις 11 το βράδυ δεν επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν εκκινήσει στις 11 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Αντίθετα, κανονικά γίνεται από χθες και θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Πρωτοχρονιά η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο του Προμαχώνα, καθώς οι συγκεντρωμένοι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Αντίστοιχα και στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δεν θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το μπλόκο των Μαλγάρων, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών.

Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο και Θήβα

Σε φάση προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά. Μετά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με αποκλεισμούς και παραδρόμων, από χθες δεν έχουν προγραμματιστεί αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Αντίθετα συνεχίζονται επαφές με κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις για τοπικές διευθετήσεις διευκόλυνσης της εξόδου και της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα μπλόκα στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στη Χαλκίδα. Πάντως, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος, συνολικά έξι μπλόκα από τη Χαλκίδα μέχρι και τον Δομοκό κρατούν σημαντικό αριθμό αγροτών, χωρίς να παρουσιάζουν σημάδια αποδόμησης. Οι αγρότες της περιφέρειας επιμένουν ότι στα θέματα που έχουν θέσει, και ειδικότερα σε όσα τούς απασχολούν άμεσα, δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.

Σύμφωνα με τον Λουκά Βούλγαρη, μέλος της επιτροπής του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας, δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα. «Έρχεται η άνοιξη και δεν ξέρουμε τι θα καλλιεργήσουμε, διότι οι τιμές στα προϊόντα της περιοχής μας έχουν καταρρεύσει, ακόμη και κάτω από το κόστος», αναφέρει. Μιλώντας στην «ΥΧ», ο ίδιος θέτει επιτακτικά και το θέμα της διαχείρισης του νερού στην περιοχή της Κωπαΐδας, το οποίο αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για τους παραγωγούς.

Ίδιο κλίμα επικρατεί και στους κτηνοτρόφους. Από το μπλόκο του Μπράλου, ο Ηλίας Μπαλαφούτης υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση για την κτηνοτροφία και ειδικότερα στο θέμα των εμβολιασμών, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το πώς, «ενώ μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, αυξάνεται η παραγωγή γάλακτος». Αναφερόμενος στο μπλόκο της περιοχής του, επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει διάσπαση, παρά τις σχετικές φήμες».

Πάντως, όπως ξεκαθαρίζουν οι παραγωγοί, πρόθεσή τους δεν είναι να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες που μετακινούνται για τις γιορτές. Παράλληλα, επιρρίπτουν ευθύνες στην αστυνομία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η ταλαιπωρία δεν ήταν στις προθέσεις τους.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οργανωτικές διευθετήσεις για τη μετακίνηση των τρακτέρ, προκειμένου να παραμείνουν ανοιχτά τα ρεύματα τόσο της εξόδου όσο και της επιστροφής.