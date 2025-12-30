Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα

Σε πανελλαδική σύσκεψη καλεί η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή χαιρετίζει τους χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς που για περισσότερο από έναν μήνα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε δεκάδες σημεία της χώρας, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα επιβίωσής τους. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι κινητοποιήσεις έχουν τη στήριξη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, γεγονός που –όπως υπογραμμίζει– έχει αποτρέψει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης ή συκοφάντησης του αγώνα τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, παρά την καταστολή, τον κοινωνικό αυτοματισμό, τις πιέσεις και τις απόπειρες διάσπασης του αγροτικού κινήματος, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αυξανόμενη αποφασιστικότητα, απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί τα μπλόκα της χώρας, κατόπιν αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεών τους, να συμμετάσχουν στη σύσκεψη στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητηθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις του αγώνα.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω», τονίζεται χαρακτηριστικά, με την Επιτροπή να υπογραμμίζει ότι ο αγώνας των παραγωγών είναι αγώνας επιβίωσης και ότι θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι αγρότες υποδέχονται το 2026 αγωνιστικά, παραμένοντας στα μπλόκα μαζί με τις οικογένειές τους και τον υπόλοιπο λαό, με σύνθημα:

«Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε – θα νικήσουμε».