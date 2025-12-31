Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ