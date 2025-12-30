Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών στο μπλόκο του Άργους

Συνέλευση πραγματοποίησαν το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο του Άργους, στον κόμβο Μαλαχιά, στην είσοδο της πόλης. Σκοπός ήταν να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και μέχρι τα Φώτα. Σύμφωνα με ανακοίνωση που ψηφίστηκε από τη συνέλευση, αποφασίστηκαν τα εξής:

Οι αγρότες συνεχίζουν να αφήνουν τον κόσμο ελεύθερα να μετακινηθεί εν όψει και της Πρωτοχρονιάς.

Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, υποδοχή του νέου χρόνου με γλέντι στις 5 μ.μ.

Από την Παρασκευή, στις 4 μ.μ., παρατάσσουν πάλι τα τρακτέρ, με ταυτόχρονη ενίσχυση του μπλόκου.

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ενέργειες κλιμάκωσης του αγώνα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε μαζική συνέλευση στο μπλόκο. Κλείσαμε αισίως 3 εβδομάδες στο δρόμο και αυτό που έχουμε λάβει από την κυβέρνηση είναι η αδιαλλαξία, οι εκβιασμοί, ο εμπαιγμός και οι συκοφαντίες.

Εμείς που βγήκαμε στο δρόμο όπως χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, ήταν και είναι για την επιβίωση μας, να μην ξεκληριστούμε από τις καλλιέργειές μας και τα κοπάδια μας. Σε αυτό τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε τις οικογένειές μας που μας στηρίζουν, όλο τον λαό που μας επευφημεί και τα σωματεία, συλλόγους, που έχουν εκφράσει και έμπρακτα την στήριξή τους.

Για εμάς, όπως και πανελλαδικά, με τα μπλόκα που συντάσσονται με την Πανελλαδική επιτροπή, η κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση μας. Τα αιτήματα που έχουμε αποστείλει στον Πρωθυπουργό, είναι αιτήματα που αρκετά από αυτά, δεν χρειάζεται να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός ούτε ένα ευρώ! Είναι αιτήματα που πρέπει να δοθούν λύσεις, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε υγιεινά προϊόντα για τον λαό. Αν φύγουμε από την μέση, φανταστείτε τί επιπτώσεις θα έχει στα χωριά, στην τοπική οικονομία, σε κλάδους που στηρίζονται από την καλλιέργειά μας.

Το μπλόκο Άργους, συνεχίζει, δεν κάνει βήμα πίσω και κλιμακώνει τον αγώνα του.

· Συνεχίζουμε να αφήνουμε τον κόσμο ελεύθερα να μετακινηθεί εν όψει και της Πρωτοχρονιάς.

· Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, υποδεχόμαστε τον νέο χρόνο με γλέντι στις 5μμ. Καλούμε τις οικογένειές μας και τον λαό της περιοχής να παρευρεθούν στο χώρο του μπλόκου.

· Από την Παρασκευή, στις 4μμ, παρατάσσουμε πάλι τα τρακτέρ, με ταυτόχρονη ενίσχυση του μπλόκου.

· Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ενέργειες κλιμάκωσης του αγώνα μας.

Ούτε βήμα πίσω! Θα νικήσουμε!