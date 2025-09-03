EU Cap Network: Παραδείγματα βιοποικιλότητας που ξεκινούν από τους ίδιους τους αγρότες

Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η Έκθεση για την Κατάσταση της Φύσης στην ΕΕ το 2020 αποκάλυψε ότι οι φυσικοί πόροι και τα οικοσυστήματα υποβαθμίζονται με ανησυχητικό ρυθμό, με τη γεωργία να αποτελεί τον κύριο παράγοντα αυτής της μείωσης. Ωστόσο, η σχέση είναι αμφίδρομη: Η απώλεια βιοποικιλότητας πλήττει άμεσα και τη γεωργική παραγωγή, μειώνοντας την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.

Η απάντηση δεν βρίσκεται στην αποσπασματική δράση, αλλά στη ριζική αλλαγή προσέγγισης. Η προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, που δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Τα τελευταία 30 χρόνια, η ΕΕ έχει επενδύσει σε κίνητρα για τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη δημιουργία ειδών και οικότοπων σε γεωργικές εκτάσεις. Όμως, οι περισσότερες παρεμβάσεις εστίασαν σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις ή αγροτεμάχια, αφήνοντας αναξιοποίητη τη δυναμική των συλλογικών δράσεων.

Ενημερωτικό έντυπο με καλές πρακτικές

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΚΑΠ (EU CAP Network) δημοσίευσε ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο βασίζεται στη συλλογή καλών πρακτικών αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα στις γεωργικές εκτάσεις, με έμφαση σε πρωτοβουλίες σε κλίμακα τοπίου.

Το παράδειγμα του Agricola Braccianti Massari

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι του συνεταιρισμού Agricola Braccianti Massari. Στην καρδιά της Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία, μια περιοχή γνωστή για την πλούσια γεωργική της παραγωγή, ένας μεγάλος αγροτικός συνεταιρισμός δείχνει πώς η βιώσιμη διαχείριση γης μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία της βιοποικιλότητας. Ο συνεταιρισμός, που καλλιεργεί συνολικά 2.400 εκτάρια, εκ των οποίων το 1/4 βιολογικά, αποφάσισε να επενδύσει όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στην αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Περίπου 160 εκτάρια της γης του συνεταιρισμού δεν είναι κατάλληλα για καλλιέργεια. Αντί να τα αφήσουν αδρανή, οι παραγωγοί επέλεξαν να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση από τα αγρο-περιβαλλοντικά-κλιματικά μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σχεδιάζοντας ένα 20ετές πρόγραμμα διατήρησης για 20 εκτάρια υγρών λιβαδιών και ένα 10ετές σχέδιο διαχείρισης για 127 εκτάρια ημι-φυσικών οικοτόπων, όπως δενδροστοιχίες, μικρά δάση και λιμνούλες. Οι παρεμβάσεις είναι προσεκτικά σχεδιασμένες. Το κούρεμα γίνεται με σεβασμό στις περιόδους δημιουργίας φωλιών των προστατευόμενων πτηνών, οι υγροί βοσκότοποι διατηρούνται με ένα ελάχιστο επίπεδο νερού, ενώ οι ημι-φυσικοί οικότοποι συντηρούνται τακτικά.

Παράλληλα, είδη-εισβολείς παρακολουθούνται και απομακρύνονται. Σημαντικό είναι ότι σε όλη τη διαδικασία δεν χρησιμοποιούνται αγροχημικά. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Η βιοποικιλότητα έχει αυξηθεί αισθητά, το τοπίο έχει εμπλουτιστεί και διαφοροποιηθεί, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται έμμεσα οφέλη όπως καλύτερος έλεγχος εντόμων και μείωση της χρήσης χημικών στους οπωρώνες.

Το παράδειγμα του Agricola Braccianti Massari, σύμφωνα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, δείχνει ότι η προστασία της φύσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επένδυση. Και ότι όταν οι γεωργοί σκέφτονται πέρα από τα σύνορα του δικού τους χωραφιού, μπορούν να καλλιεργήσουν όχι μόνο τροφή, αλλά και μέλλον για τον πλανήτη.