Μειώνεται η χρήση ανόργανων λιπασμάτων στην ΕΕ

Σε πορεία μείωσης κινείται η χρήση ανόργανων λιπασμάτων στη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Το 2023, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 9,3 εκατομμύρια τόνοι λιπασμάτων αζώτου και φωσφόρου, ποσότητα μειωμένη κατά 3,7% σε σύγκριση με το 2022 και κατά 20,5% από το σχετικό ανώτατο επίπεδο του 2017.

Τα ανόργανα λιπάσματα, κυρίως το άζωτο και ο φώσφορος, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο, η υπερβολική τους χρήση προκαλεί εκπλύσεις θρεπτικών στοιχείων στο περιβάλλον, με σοβαρές συνέπειες για το έδαφος, τα υπόγεια ύδατα και τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Πτώση στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων – Πρωταθλήτρια η Γαλλία

Η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων το 2023 περιορίστηκε σε περίπου 8,3 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση της τάξης του 3,8%. Αν και η γενική τάση είναι πτωτική, η κατανάλωση παραμένει υψηλή στις μεγάλες αγροτικές οικονομίες της ΕΕ, με:

Τη Γαλλία να καταναλώνει 1,7 εκατ. τόνους.

Την Πολωνία και τη Γερμανία να ακολουθούν με 1 εκατ. τόνους η καθεμία.

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι, παρά τη μείωση, τα αζωτούχα λιπάσματα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε εντατικά καλλιεργούμενες περιοχές.

Φωσφορικά λιπάσματα: Μικρότερη χρήση, υψηλή συγκέντρωση σε έξι χώρες

Η χρήση φωσφορικών λιπασμάτων έφτασε τους 0,9 εκατομμύρια τόνους το 2023, μειωμένη κατά 2,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πλειονότητα αυτής της ποσότητας καταναλώθηκε σε έξι κράτη-μέλη, τα οποία συγκέντρωσαν σχεδόν το 75% της συνολικής χρήσης. Αυτά ήταν:

Η Γαλλία.

Η Πολωνία.

Η Γερμανία.

Η Ισπανία.

Η Ιταλία.

Η Ρουμανία.

Η συγκέντρωση της κατανάλωσης σε λίγες χώρες αποτυπώνει την ένταση της γεωργικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της ΕΕ.

Ένα βήμα προς τη βιωσιμότητα

Η συνολική μείωση της χρήσης ανόργανων λιπασμάτων στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια αποτελεί θετική ένδειξη για τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Η στροφή αυτή ευθυγραμμίζεται με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» («Farm to Fork»), και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ωστόσο, η επίτευξη πραγματικά βιώσιμων λύσεων απαιτεί συνδυασμό τεχνολογικής καινοτομίας, γεωργικής εκπαίδευσης, αλλά και ουσιαστικής πολιτικής στήριξης στους παραγωγούς που υιοθετούν φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές. Η μείωση των λιπασμάτων δεν είναι μόνο θέμα ποσοτήτων, αλλά και επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο παράγεται η τροφή στην Ευρώπη.