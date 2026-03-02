EU-FarmBook: Η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετατρέπει τα αποτελέσματα της έρευνας σε πρακτικά εργαλεία

Η επίσημη έναρξη του EU-FarmBook στις 16 Δεκεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη διάχυση της γνώσης για τη γεωργία και τη δασοκομία στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια δωρεάν, ανοιχτή και πολυγλωσσική ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει πρακτικά εργαλεία, οδηγούς, βίντεο και αποτελέσματα έρευνας από έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, καθιστώντας τα άμεσα προσβάσιμα σε γεωργούς, δασοκόμους και γεωργικούς συμβούλους.

Σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό, την κλιματική κρίση και τη δημογραφική γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η ταχεία μεταφορά της καινοτομίας στην πράξη είναι κρίσιμη. Όπως υπογράμμισε, κατά την επίσημη παρουσίαση, ο Diego Canga Fano, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου αναφοράς που θα γεφυρώνει έρευνα και εφαρμογή, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυγλωσσική υποστήριξη και στη διασύνδεση με εθνικές πλατφόρμες.

Ο Paul Webb επικεφαλής του τμήματος έρευνας «Πράσινη Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA), τόνισε την ανάγκη μετατροπής της γνώσης σε απτές, βιώσιμες πρακτικές. Ο συντονιστής του έργου, καθηγητής Pieter Spanoghe από το Ghent University, ανέδειξε τον δικτυακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, με συμμετοχή 18 κρατών-μελών και έμφαση σε αξιόπιστες, μη εμπορικές πληροφορίες.

Στη συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα «Ανταγωνιστικότητα μέσω της γνώσης», που πραγματοποιήθηκε, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών, του Global Open Data for Agriculture and Nutrition, του Ινστιτούτου Έρευνας Βιολογικής Γεωργίας (FiBL) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI), υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας, της ανταλλαγής δεδομένων και της στήριξης των μικρών παραγωγών. Το EU-FarmBook φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κρίκο που ενώνει επιστήμη, πρακτική και πολιτική, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.