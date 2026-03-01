Η Ευρώπη τιμά και βραβεύει τις γυναίκες που καινοτομούν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις ημιφιναλίστ του «Ευρωπαϊκού Βραβείου για τις γυναίκες που καινοτομούν 2026» (European Prize for Women Innovators 2026), αναγνωρίζοντας διακεκριμένες γυναίκες επιχειρηματίες που οδηγούν την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υποψήφιες επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή ειδικών στην καινοτομία και αντικατοπτρίζουν τη δυναμική και τη γεωγραφική ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Οι νικήτριες θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο του 2026, στο πλαίσιο του European Innovation Council Summit, ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα για την ευρωπαϊκή καινοτομία.

Ένα κοινό βραβείο με ισχυρό συμβολισμό

Το βραβείο αποτελεί εμβληματική δράση του προγράμματος Horizon Europe και εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης και της αριστείας στον χώρο της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.

Το βραβείο απονέμεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολιγίας (EIT) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC), δύο βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής καινοτομίας.

Τρεις κατηγορίες, ένα κοινό όραμα

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις διακριτές κατηγορίες:

• EIC Women Innovators Prize: Απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει επιτυχημένη εταιρεία σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.

• EIC Rising Innovators Prize: Εστιάζει σε καινοτόμες γυναίκες κάτω των 35 ετών που διακρίνονται για τη δυναμική και την προοπτική τους.

• EIT Women Leadership Prize: Αναγνωρίζει εξαιρετικές γυναίκες από την Κοινότητα του EIT, επιβραβεύοντας την ηγετική τους συμβολή στην καινοτομία.