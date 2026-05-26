Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο

Η Eurobank, πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας της για το δημογραφικό «Μπροστά για την Οικογένεια», η οποία αποτελεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική στήριξης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, με έμφαση στα ανατολικά σύνορα της χώρας, καταγράφει μετρήσιμο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα, με 85 γεννήσεις, 64 νέες επιχειρήσεις και 75 θέσεις εργασίας. Ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της πρωτοβουλίας αποτυπώνεται και σε μελέτη της Deloitte, σύμφωνα με την οποία για κάθε €1 που επενδύεται στο πρόγραμμα δημιουργούνται €5,11 κοινωνικής και οικονομικής αξίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank ανακοινώνει έξι νέες δράσεις στον Έβρο, με αιχμή τη δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών.

Οι νέες δράσεις της Eurobank στον Έβρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσώπων της Πολιτείας, καθώς και της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Εκδότη – Διευθυντή της Realnews και Προέδρου της ΕΙΗΕΑ, κ. Νίκου Χατζηνικολάου. Κατά την ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε τον απολογισμό της πενταετούς πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Τράπεζας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και υπογραμμίζοντας τη σημασία υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου μοντέλου στήριξης.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας ανέφερε: «Το δημογραφικό δεν είναι μια μεμονωμένη πρόκληση. Είναι ο καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν εγκαταλείπουν τον τόπο τους από επιλογή, αλλά από έλλειψη πραγματικών προοπτικών. Γι’ αυτό στη Eurobank δεν περιοριζόμαστε σε αποσπασματικές δράσεις. Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στήριξης που συνδέει τη στέγαση, την εργασία, την υγεία και την εκπαίδευση, δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους. Μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, η Τράπεζα προχωρεί τώρα στη δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Ο Έβρος αποτελεί για εμάς ένα πεδίο εφαρμογής αυτής της προσέγγισης, με στόχο ένα μοντέλο που μπορεί να επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί συνέργειες, διάρκεια και μετρήσιμες δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε: «Το δημογραφικό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον. Είναι μια αλλαγή που ήδη τη βλέπουμε στα σχολεία που χάνουν μαθητές, στις τοπικές κοινωνίες που αδειάζουν, στις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπινο δυναμικό, στην πίεση που δέχονται το ασφαλιστικό και το σύστημα υγείας. Η ελληνική ιδιαιτερότητα είναι ότι το δημογραφικό δεν ήρθε μόνο του. Πάτησε πάνω σε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, φυγής νέων στο εξωτερικό και βαθιάς αβεβαιότητας. Γι’ αυτό και δεν το αντιμετωπίζουμε ως μία ακόμη απομονωμένη κοινωνική πολιτική, αλλά ως εθνική προτεραιότητα που διαπερνά τα πάντα: εργασία, στέγη, φορολογία, περιφέρεια, ισότητα, ποιότητα ζωής.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό έως το 2035, με πάνω από 100 δράσεις και προϋπολογισμό 20 δισ. ευρώ, διαμορφώνουμε μια συνολική πολιτική που στηρίζει την οικογένεια στην πράξη και μειώνει την αβεβαιότητα για τους νέους ανθρώπους. Γιατί οι νέοι δεν λένε “δεν θέλω οικογένεια”. Πολύ συχνά λένε “δεν ξέρω αν μπορώ να τη στηρίξω”. Εκεί βρίσκεται η ευθύνη της Πολιτείας: να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής. Με τα προγράμματα “Σπίτι μου Ι” και “Σπίτι μου ΙΙ”, με την κοινωνική αντιπαροχή και τις πολιτικές προσιτής κατοικίας, με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”, το επίδομα γέννησης, το επίδομα παιδιού και την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, στηρίζουμε την οικογένεια από την πρώτη μέρα. Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο το πόσα παιδιά γεννιούνται. Αφορά το αν ένας νέος άνθρωπος μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή του με περισσότερη σιγουριά. Αν μια γυναίκα μπορεί να εργαστεί, να εξελιχθεί και να γίνει μητέρα χωρίς να πρέπει να διαλέξει το ένα εις βάρος του άλλου. Αν ένας νέος μπορεί να μείνει στην περιφέρεια, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια και να αισθάνεται ότι έχει μέλλον στον τόπο του. Αυτό είναι το στοίχημα και αυτή είναι η πολιτική μας προτεραιότητα.».

Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση σχετικών ερευνών και ενημερωτικών δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το δημογραφικό.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε θεματική συζήτηση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη δημογραφική πρόκληση και τη διαμόρφωση προοπτικών για τη νέα γενιά, στην οποία συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, και ο Group Chief Marketing Officer της Eurobank, κ. Μιχάλης Βλασταράκης. Η κα Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «Η απάντηση στο δημογραφικό είναι ένα πιο ισχυρό δημόσιο σχολείο για κάθε παιδί» ενώ σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες δημογραφικές προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της και γι’ αυτό η επένδυση στην εκπαίδευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το μέλλον της χώρας.

Η μείωση των μαθητικών γενεών αυξάνει την ευθύνη μας απέναντι σε κάθε παιδί ξεχωριστά και ενισχύει την ανάγκη για ένα δημόσιο σχολείο πιο σύγχρονο, πιο ποιοτικό και πιο ισχυρό. Επενδύουμε στρατηγικά στις δεξιότητες, στις νέες τεχνολογίες, στην ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών, στις υποδομές και στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, γιατί η εκπαίδευση αποτελεί τον πιο κρίσιμο πυλώνα κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης και εθνικής ανθεκτικότητας. Η Ελλάδα του αύριο χρειάζεται νέους ανθρώπους με γνώσεις, αυτοπεποίθηση, δυνατότητες και προοπτική και αυτό ακριβώς είναι το σχολείο που χτίζουμε.». Από την πλευρά του, ο κ. Βλασταράκης επισήμανε ότι η Τράπεζα στηρίζει διαχρονικά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της περιφερειακής ανάπτυξης στη δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών για τη νέα γενιά.

Έξι νέες δράσεις για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στον Έβρο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Eurobank ανακοινώνει έξι νέες δράσεις στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Έβρου:

1. Κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα

Η Τράπεζα προχωρεί στην κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων για τη δημιουργία ουσιαστικών συνθηκών παραμονής νέων οικογενειών στον Έβρο.

2. Νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων μέσω AFI Microfinance

Μετά τη σημαντική ανταπόκριση του πρώτου κύκλου του προγράμματος, 64 νέοι επιχειρηματίες στον Έβρο έχουν ήδη επωφεληθεί, λαμβάνοντας χρηματοδότηση και υποστήριξη για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank συνεχίζει, μέσω της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», να παρέχει οικονομική στήριξη στην AFI Microfinance S.A., εξασφαλίζοντας κεφάλαια ώστε η AFI να προσφέρει σε μόνιμους κατοίκους του Έβρου, ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, επιχειρηματικά δάνεια έως 25.000 ευρώ και σταθερό επιτόκιο μόλις 1%, με τη στήριξη της Eurobank.

3. Ενίσχυση της Μαιευτικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Η πρωτοβουλία αφορά στη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη Μαιευτική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συμπεριλαμβανομένων φορητού υπερήχου, εργαλείων επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα τοκετού και νεογνά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα μητέρας και παιδιού στην περιοχή.

4. Συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Η Eurobank διευρύνει τις δράσεις της μέσω συνεργασίας με την ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», με στόχο την ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Έβρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανατροφή παιδιών.

5. Εκκίνηση παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια

Η Eurobank στηρίζει τον Δήμο Ορεστιάδας στην εκκίνηση της λειτουργίας παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διευκόλυνση της καθημερινότητας νέων οικογενειών και στην παραμονή τους στην περιοχή.

6. Δημιουργία 6 νέων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Eurobank προχωρεί στη δημιουργία έξι νέων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου, καλύπτοντας ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται σε συνέχεια των τεσσάρων εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Έβρου το 2025. Τα Εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη με στόχο τη βιωματική και διαδραστική μάθηση της φυσικής, χημείας και βιολογίας για τους μαθητές του Γυμνασίου.

Παράλληλα, η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει την απασχόληση στις ακριτικές περιοχές μέσω του προγράμματος εξ αποστάσεως εργασίας στο EuroPhone Banking, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει 75 μόνιμες θέσεις εργασίας στον Έβρο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δίνοντας σε νέους τη δυνατότητα να παραμείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Στο ίδιο πνεύμα στήριξης της κοινωνίας, η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια» και της συνεργασίας της με το Σωματείο Be-Live, έχει συμβάλει ήδη σε 85 γεννήσεις σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 51 στα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Με τις νέες αυτές δράσεις, η Eurobank ενισχύει περαιτέρω ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στήριξης της οικογένειας στις ακριτικές περιοχές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημογραφική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Στο ίδιο πνεύμα στήριξης της οικογένειας και της δημογραφικής βιωσιμότητας, η Eurobank έχει ήδη χορηγήσει το επίδομα απόκτησης 3ου παιδιού, ύψους €25.000, σε 29 εργαζομένους της, στο πλαίσιο των παροχών και κινήτρων που εφαρμόζει για τη στήριξη της οικογένειας.