Την Κυριακή οι τελικές αποφάσεις για τα αγροτικά μπλόκα

«Οδηγούμαστε σε ένα μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο που θα κόψει την Ελλάδα στα δύο, θα σπάσει την κρατική τρομοκρατία. Τέλος τα ψέματα. Ή αυτοί ή εμείς. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αλλιώς. Φέτος θα βγει στους δρόμους όλη η Ελλάδα. Σε λίγες μέρες, από τον Έβρο έως την Κρήτη, θα στήσουμε τέτοια μπλόκα που θα τρομάξει το μάτι τους.

Η σπίθα θα γίνει πυρκαγιά και το ρυάκι θα γίνει τσουνάμι. Είτε θα μας δώσουν αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που μας ανήκουν, είτε θα φύγουν όλοι νύχτα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Επιλογή μας είναι ο αγώνας στους δρόμους. Θα παλέψουμε και θα νικήσουμε».

Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, από την Αγιά, όπου πραγματοποιήθηκε δυναμικό συλλαλητήριο, έδωσε το σύνθημα για έναν πολύ θερμό χειμώνα που έρχεται με δυναμικές, μαζικές κινητοποιήσεις, που σκοπό θα έχουν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα πολλά προβλήματα της αγροτιάς.

Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα

Στο ίδιο αγωνιστικό κλίμα κινήθηκε και η πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων. Κεντρική πρόταση των περισσότερων αγροτών από τους τέσσερις νομούς ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου πανθεσσαλικού μπλόκου στη Νίκαια της Λάρισας, με στόχο να δοθεί το σύνθημα για τις φετινές κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες-μέλη των τεσσάρων Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων (ΕΟΑΣ) από Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία συναντήθηκαν με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής θεσσαλικής πρότασης για τις επικείμενες δράσεις. Η συγκεκριμένη πρόταση, με κεντρικό άξονα το μπλόκο της Νίκαιας, αναμένεται να υποβληθεί επίσημα στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή, επίσης στη Νίκαια της Λάρισας.

Το «παρών» στη σύσκεψη έδωσαν οι τέσσερις πρόεδροι των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας (Λάρισας), Κώστας Τζέλλας (Καρδίτσας), Θεόδωρος Γεωργαδάκης (Μαγνησίας) και Λάμπρος Τζέκας (Τρικάλων), ο δήμαρχος Φαρσάλων, Μάκης Εσκίογλου, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, Δημήτρης Τσέτσιλας, ο δήμαρχος Τυρνάβου, Αστέριος Τσικριτσής, και πλήθος αγροτών, ενώ τον συντονισμό ανέλαβε ο Φαρσαλινός αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣ Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Τα βλέμματα στη Νίκαια

Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό οι συσκέψεις και οι επαφές σε χωριά με γεωργούς και κτηνοτρόφους του Νομού Λάρισας, για τη διοργάνωση μαζικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο και τον πανελλαδικό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Όπως προαναφέρθηκε, οι τελικές αποφάσεις για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα στηθούν τα μπλόκα, πιθανότατα στις αρχές Δεκεμβρίου, θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη, που έχει αποφασιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι αγρότες καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη κοροϊδία και εγκατάλειψη από την κυβέρνηση, με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Βασική Ενίσχυση, Μέτρο 23, Οικολογικά Σχήματα και Προγράμματα Νέων Αγροτών, σημειώνοντας ότι και να δοθούν τα χρήματα το επόμενο διάστημα, δεν πρόκειται να κατευνάσουν τον θυμό και την οργή τους.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η συμμετοχή των κτηνοτρόφων στις κινητοποιήσεις, καθώς, όπως είναι γνωστό, δεν έχουν τη δυνατότητα για πολυήμερη παρουσία στα μπλόκα, αφού τα ζώα τους τούς χρειάζονται. Από τη στιγμή, όμως, που οι περισσότεροι τα έχουν χάσει λόγω της ευλογιάς, η αντίδραση εκ μέρους τους είναι μονόδρομος.

Κάλεσμα Ομοσπονδιών

Στο κάλεσμά τους για μαζική συμμετοχή στην κυριακάτικη σύσκεψη της Νίκαιας, οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας αναφέρουν: «Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι τεράστιες για τη στάση πληρωμών, τη θανάτωση περισσότερων από 400.000 προβάτων σε όλη τη χώρα, για το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις-ψίχουλα του ΕΛΓΑ που ούτε καν αυτά δεν δίνονται, για τις χαμηλές τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που φτάνουν πανάκριβα στο ράφι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο των επιδοτήσεων που δεν δίνονται στην πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου, όπως ζητάει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα χρόνια τώρα. Ξέρουμε από την εμπειρία μας πως ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, πολυήμερων μπλόκων, ανυποχώρητου και διαρκούς αγώνα. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, είναι μονόδρομος για εμάς οι συντονισμένες κινητοποιήσεις, με ισχυρά, μαζικά και μαχητικά μπλόκα. Τίποτα δεν κερδήθηκε από τον καναπέ, από τα καφενεία και τo ίντερνετ».

Συνεχίζοντας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) επισημαίνει: «Στον δρόμο θα ανατρέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν. Στον δρόμο θα πιέσουμε την κυβέρνηση και θα αποσπάσουμε κατακτήσεις. Στον δρόμο, με τη συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, θα κερδίσουμε το δικαίωμά μας να καλλιεργούμε και να παράγουμε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα για τον ελληνικό λαό και να ζήσουμε τις οικογένειές μας με μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές».