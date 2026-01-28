Ευλογιά: Συνάντηση Σ. Πρωτοψάλτη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με ΓΓ Στάθη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ

Σε συνέχεια της χτεσινής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτη Στάθη, και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, για την ενίσχυση των ελέγχων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στον επιχειρησιακό συντονισμό και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων αρχών που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, όπως:

• η εντατικοποίηση και στόχευση των ελέγχων στο πεδίο, για καθολική τήρηση των μέτρων για την εκρίζωση της νόσου, με έμφαση στην αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, όπως οι παράνομες μετακινήσεις ζώων, παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από μολυσμένες εκτροφές, παράνομη διαχείριση νεκρών αιγοπροβάτων, και ο παράνομος εμβολιασμός, και

• η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ ΥΠΑΑΤ, Περιφερειών και Ελληνικής Αστυνομίας – σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο – με συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και στενή παρακολούθηση των επιδημιολογικών στοιχείων.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Ταξίαρχος, Λευτέρης Χαρδαλιάς, η Διευθύντρια Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Μαρία Γιαννιού, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων, Ανθή Λάγιου, με στόχο την πλήρη τεχνική υποστήριξη της συζήτησης και την εξειδίκευση των μέτρων εφαρμογής στο πεδίο.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Η αποτελεσματικότητα κρίνεται στην πράξη, στο πεδίο. Η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθοριστική ώστε, με στοχευμένους και συστηματικούς ελέγχους για την καθολική τήρηση των μέτρων και την καταπολέμηση παραβατικών συμπεριφορών, να περιοριστεί η διασπορά της ευλογιάς. Το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο για να κρατήσουμε τα κρούσματα σε χαμηλό επίπεδο και να εκριζώσουμε τη νόσο. Απαιτείται η στενή συνεργασία και η εγρήγορση όλων των αρμόδιων αρχών – σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια απειλή για την κτηνοτροφία.»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, δήλωσε: «Κατόπιν της χθεσινής Σύσκεψης, υπό τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κος Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, εξειδίκευσε τις Κατευθύνσεις, ως προς τον Τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να υπάρξει απόλυτος συντονισμός και συνεργασία των Υπηρεσιών μας, σε Επιτελικό και Επιχειρησιακό Επίπεδο, με πληροφοριακά δεδομένα, και ενισχυμένους ελέγχους. Η μόνη προτεραιότητα και η μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή, των μέτρων βιοασφάλειας».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της προσπάθειας προϋποθέτει συνεργασία και ευθύνη από όλους, καθώς η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των οδηγιών των αρμόδιων αρχών είναι κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας, τη διασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών.