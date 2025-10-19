Ευλογιά: Προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις οι Σερραίοι κτηνοτρόφοι

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κτηνοτροφία στον Νομό Σερρών, με τους παραγωγούς να υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στην κυβέρνηση, απαιτώντας άμεση δράση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Την Τρίτη το πρωί, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Διοικητήριο Σερρών και συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη, Π. Σπυρόπουλο, η οποία έγινε μέσα σε κλίμα έντασης, αναδεικνύοντας την αγανάκτηση και την απόγνωση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό ζητούν την αποπομπή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου με τεκμηρίωση, διαφάνεια και δίκαιες αποζημιώσεις.

Στην επιστολή, οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν ότι εάν δεν λάβουν εντός δέκα ημερών τις αποζημιώσεις και δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, τότε θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε συσπείρωση με τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Πανσερραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Ελπίδα Σιδηροπούλου, τόνισε την ανάγκη καθολικού εμβολιασμού των ζώων, επισημαίνοντας πως η στρατηγική εκρίζωσης όπως τη διαχειρίστηκε το υπουργείο απέτυχε.

Ελεγχόμενη η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία

Την ίδια ώρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η εικόνα παραμένει ελεγχόμενη, με σποραδικά κρούσματα. Το πιο πρόσφατο σημειώθηκε στην Πτελέα Κοζάνης, όπου θανατώθηκαν 630 ζώα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλης Χαρούμενος, δήλωσε πως, στις αρχές της εβδομάδας, ολοκληρώθηκε η θανάτωση του μολυσμένου κοπαδιού στην Πτελέα, 630 ζώων, ενώ επεσήμανε πως υπάρχουν 18 σημεία της περιφέρειας όπου γίνονται απολυμάνσεις καθημερινά, από τις 7 έως τις 2, και τα Σαββατοκύριακα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων προς τις μονάδες χωρίς πιστοποίηση. Ο κ. Χαρούμενος ανέφερε, επίσης, πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις μολυσμένες εκτροφές: Μία στη Φλώρινα, όπου θανατώθηκαν 320 ζώα, και δύο στην Πτελέα, με 220 και εν συνεχεία 630 θανατώσεις ζώων. «Η τελευταία μονάδα ήταν από τις καλύτερες στην Κοζάνη. Μια σύγχρονη επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ, με 300 τόνους γάλα. Τηρούσε όλα τα μέτρα, αλλά ο ιός μεταδόθηκε. Είναι κρίμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, ως κτηνοτρόφος, δεν δίστασε να ασκήσει κριτική σε συναδέλφους που δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, ενώ τόνισε την ανάγκη για οικονομική στήριξη των παραγωγών: «Στην καραντίνα, οι μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το κόστος είναι τεράστιο. Για 300 πρόβατα, μιλάμε για 300 ευρώ την ημέρα. Αν κλειστώ για τρεις μήνες, χρειάζομαι 27.000 ευρώ. Δεν υπάρχουν αποθεματικά στην περιφέρεια. Η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση», κατέληξε.

Σκέψεις για δραστικά μέτρα στην ΠΑΜ-Θ

Τρεις μολυσμένες εκτροφές στην Ξάνθη και δύο στη Ροδόπη διαπιστώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΑΜ-Θ, Νίκο Φωτεινιά, ο οποίος δίνει έμφαση στη μεγάλη διασπορά των κρουσμάτων, καθώς αυτά εντοπίζονται σε «καθαρές» –μέχρι πρότινος– περιοχές.

Από τη Διεύθυνση σκέφτονται όταν εμφανίζεται κρούσμα σε καθαρή περιοχή «να θανατώνονται όσες παρακείμενες εκμεταλλεύσεις δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, ως επιδημιολογικά συνδεδεμένες», καθώς η μηχανική μεταφορά είναι πολύ εύκολη.

Μη τήρηση σημαίνει:

Βόσκηση και μετακίνηση ζώων.

Χρήση υλικών από μολυσμένη εκτροφή.

Με την εφαρμογή του δραστικού αυτού μέτρου σε Ροδόπη και Ξάνθη, οι αρχές ευελπιστούν ότι θα δημιουργηθούν καθαρές περιοχές εύρους 4-5 χιλιομέτρων, λειτουργώντας ως «ανάχωμα» ώστε να μη γίνεται διασπορά του νοσήματος. Εφόσον αυτό τεθεί σε εφαρμογή, δεν θα θανατώνεται η εκτροφή όσων τηρούν τα μέτρα προφύλαξης των κοπαδιών τους. Ο κ. Φωτεινιάς σημειώνει ότι το μέτρο εφαρμόστηκε την περίοδο 2013-14.

Για το κατά πόσο τα προτεινόμενα μέτρα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών απολύμανσης και μόνιμης επιτήρησης των μετακινήσεων παραγωγικών ζώων με drones επαρκούν, ο κ. Φωτεινιάς απαντά ότι δεν θα μειώσουν τα κρούσματα. Ο ίδιος φέρνει ως παράδειγμα τον Δήμο Ιάσμου Ροδόπης, όπου, προ πενταμήνου, διάσπαρτα κρούσματα οδήγησαν σε απόλυτη καταστροφή. «Δεν υπάρχει πρόβατο!», λέει χαρακτηριστικά.

Θυμίζει, επίσης, ότι η νομοθεσία ίδρυσης σταβλικών εγκαταστάσεων δεν προβλέπει μέτρα βιοασφάλειας, ούτε περίφραξη, ούτε κτηνίατρο στην επιτροπή (μόνο γεωπόνο), επομένως οι κτηνοτρόφοι δεν καταπατούν τον νόμο – απλά αυτός έχει κενά.