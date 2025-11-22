Ευρωπαϊκά βραβεία ARIA 2025: Ανοιχτή ψηφοφορία κοινού για πράσινα και ανθεκτικά ευρωπαϊκά έργα

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΚΑΠ (EU CAP Network) καλεί το ευρωπαϊκό κοινό να συμβάλλει με την ψήφο του στα ευρωπαϊκά βραβεία ARIA 2025, τα οποία αναζητούν τα πιο «πράσινα», ευφυή και ανθεκτικά έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΑΠ και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

Η φετινή έκδοση εστιάζει σε ένα κρίσιμο και επίκαιρο θέμα, αυτό της ανανέωσης των γενεών στην ύπαιθρο, τα οποία απαντούν στα εξής ερωτήματα: «Ποια έργα καταφέρνουν να προσελκύσουν και να ενεργοποιήσουν τους νέους στον πρωτογενή τομέα; Ποια δημιουργούν θέσεις εργασίας, μεταδίδουν δεξιότητες και καλλιεργούν αγροτικές κοινότητες ζωντανές, ανθεκτικές και βιώσιμες;».

Ο φετινός διαγωνισμός συνεχίζει να αναδεικνύει έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ή/και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Τα βραβεία προωθούν την επισιτιστική ασφάλεια, την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και την κοινωνικοοικονομική συνοχή των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, θα απονεμηθεί ένα Ειδικό Βραβείο Ισότητας των Φύλων σε έργο που συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Τα έργα που έχουν επιλεγεί και είναι ανοιχτά στην ψηφοφορία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα eu-cap-network.ec.europa.eu.