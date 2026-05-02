Ευρωπαϊκό Δίκτυο της ΚΑΠ: Η δικτύωση των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα ως εργαλείο ενίσχυσης της θέσης τους

Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στον αγροτικό τομέα, αναγνωρίζοντας ότι η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και βασικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες συμβάλλουν ουσιαστικά στην αγροτική οικονομία, είτε ως αγρότισσες, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως μέλη οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια. Η περιορισμένη πρόσβαση σε γη, χρηματοδότηση και κατάρτιση, καθώς και η υποεκπροσώπησή τους στη λήψη αποφάσεων, συνθέτουν ένα περιβάλλον άνισων ευκαιριών. Δύο ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, τα FLIARA και Grass Ceiling, έχουν πρόσφατα εξετάσει σε βάθος αυτές τις προκλήσεις. Τα ευρήματά τους αναδεικνύουν ένα κοινό συμπέρασμα: οι γυναίκες της υπαίθρου είναι δραστήριες και φιλόδοξες, αλλά συχνά απομονωμένες. Πολλές δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με χρηματοδότηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή προγράμματα κατάρτισης. Άλλες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πιστώσεις ή να κληρονομήσουν γη. Οι κοινωνικές νόρμες, τα στερεότυπα και τα «αόρατα» βάρη εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών φροντίδας, δημιουργούν επιπλέον περιορισμούς.

Σε αρκετές χώρες, έχουν θεσπιστεί ειδικά μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε συλλογικά σχήματα, όπως συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών. Παράλληλα, προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο αγροτουρισμός και η κοινωνική οικονομία.

Δικτύωση και εκπαίδευση ως μοχλοί αλλαγής

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη είναι η ενίσχυση των δικτύων γυναικών στην ύπαιθρο. Μέσα από εθνικά και περιφερειακά δίκτυα, οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες και να δημιουργούν συνεργασίες.

Ταυτόχρονα, προγράμματα κατάρτισης και μέντορινγκ βοηθούν τις γυναίκες να αναπτύξουν δεξιότητες στη διαχείριση εκμεταλλεύσεων, στην καινοτομία και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Η εκπαίδευση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική γνώση, αλλά επεκτείνεται και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ηγεσίας. Πιο αναλυτικά, ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει έργα και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θέση της γυναίκας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Αυστρία

Η Αυστρία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω δικτύωσης. Η πρωτοβουλία Frau iDA δημιουργεί χώρους ανταλλαγής εμπειριών για γυναίκες επιχειρηματίες στην ύπαιθρο, ενώ το έργο Changing Roles ενθαρρύνει την αναδιαμόρφωση των παραδοσιακών ρόλων στη γεωργία. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν κατάρτιση, συμβουλευτική και δημιουργία κοινοτήτων.

Σουηδία

Στη Σουηδία, δράσεις που σχετίζονται με τη διαδοχή αγροτικών εκμεταλλεύσεων δίνουν έμφαση στην ισότητα των φύλων. Μέσω προγραμμάτων mentoring και ψηφιακών εργαλείων, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων γυναικών ως διαδόχων στις οικογενειακές φάρμες, μειώνοντας τις ανισότητες στη μεταβίβαση γης.

Δικτύωση, εκπαίδευση και υποδομές

Κοινός παρονομαστής σε όλα τα κράτη μέλη είναι η έμφαση στη δικτύωση και την εκπαίδευση. Τα δίκτυα γυναικών λειτουργούν ως πλατφόρμες ανταλλαγής γνώσης, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και ανάπτυξης συνεργασιών.

Παράλληλα, οι επενδύσεις σε υποδομές, όπως η ψηφιακή συνδεσιμότητα, οι υπηρεσίες φροντίδας και οι μεταφορές, θεωρούνται κρίσιμες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα.

Προοπτικές για το μέλλον

Η ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροτικό τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Τα κράτη μέλη, μέσα από συντονισμένες δράσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών, διαμορφώνουν ένα πιο δίκαιο και ανθεκτικό αγροτικό σύστημα. Η συνέχιση αυτών των πρωτοβουλιών αναμένεται να ενισχύσει όχι μόνο τη θέση των γυναικών, αλλά και τη συνολική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.