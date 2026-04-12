Δίκτυο ΚΑΠ: Η ανθεκτικότητα των υδάτων στο επίκεντρο ευρωπαϊκού συνεδρίου

Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση επαναπροσδιορίζει τα όρια της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη, η διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει το συνέδριο «Ανθεκτικότητα των υδάτων στη γεωργία: η καινοτομία στην πράξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026. Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, εκπροσώπους έργων και φορείς διαχείρισης υδάτων. Στόχος είναι όχι μόνο η ανταλλαγή γνώσης, αλλά και η επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων που ήδη δοκιμάζονται στο πεδίο.

Η πίεση της κλιματικής αλλαγής

Η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, η παρατεταμένη ξηρασία και τα ακανόνιστα μοτίβα βροχοπτώσεων δημιουργούν ένα νέο, αβέβαιο περιβάλλον για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων περιορίζει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα κατάλληλων πόρων για άρδευση. Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές: μειωμένες αποδόσεις, αυξημένο κόστος παραγωγής και εντεινόμενη πίεση στα εισοδήματα των αγροτών. Η ανάγκη για προσαρμογή δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης.

Από την έρευνα στην πράξη

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, η καινοτομία καλείται να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και εφαρμογής. Το συνέδριο δίνει έμφαση ακριβώς σε αυτή τη διάσταση: την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από ευρωπαϊκά έργα – όπως οι Επιχειρησιακές Ομάδες EIP-AGRI και τα προγράμματα Horizon Europe – και τη μετατροπή τους σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πραγματικές μελέτες περίπτωσης, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια και να εξερευνήσουν μια «αγορά καινοτομίας», όπου θα παρουσιάζονται εφαρμόσιμες τεχνολογίες και πρακτικές. Παράλληλα, προγραμματίζονται επισκέψεις πεδίου στη Γερμανία, όπου θα παρουσιαστούν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής.