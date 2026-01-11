Μείωση αποβλήτων μέσω της «επιχειρησιακής ευφυΐας»

Καθώς η βιομηχανία τροφίμων καλείται να αυξήσει την παραγωγή της τηρώντας αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, η μείωση αποβλήτων αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πεδίο δραστηριοποιείται η βελγική νεοφυής επιχείρηση Polysense, η οποία αξιοποιεί την «επιχειρησιακή ευφυΐα» για τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Ένα σύνολο, δηλαδή, αισθητήρων, καμερών, συστημάτων συλλογής δεδομένων, αλγορίθμων και γνώση των χειριστών, ώστε οι διαδικασίες να προσαρμόζονται δυναμικά στις πραγματικές συνθήκες.

Η Polysense αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό μέσω δύο συστημάτων, το Polysense Qualify και το Polysense AutoControl. Το Qualify αυτοματοποιεί τον ποιοτικό έλεγχο με τη χρήση καμερών, οι οποίες παρακολουθούν συνεχώς την ποιότητα του προϊόντος αντί για δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά ώρα. Το AutoControl προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας.

Για παράδειγμα, στο ξεφλούδισμα πατάτας, οι βούρτσες και οι ρυθμίσεις αποφλοίωσης προσαρμόζονται δυναμικά ώστε να αφαιρείται ακριβώς η απαιτούμενη ποσότητα φλοιού. Έτσι μειώνονται τα απόβλητα, βελτιώνεται η ποιότητα και επιταχύνεται ο χρόνος παραγωγής. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα λαχανικά, όπως καρότα, πιπεριές και ντομάτες.