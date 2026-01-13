Μήλα: Νέες ποικιλίες με στόχο τη μείωση των απωλειών παραγωγής από τον παγετό

Eρευνητές στην Τουρκία αναπτύσσουν νέες εγχώριες ποικιλίες μήλων με στόχο τη μείωση των απωλειών παραγωγής από παγετούς. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Έρευνας Οπωροφόρων Eğirdir, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών, στην επαρχία Ισπάρτα – την κυριότερη μηλοπαραγωγική περιοχή της χώρας.

Μετατόπιση της άνθησης, όχι της συγκομιδής

Η βασική λογική της έρευνας σχετίζεται με την καθυστέρηση της άνθησης κατά δύο έως τρεις εβδομάδες η οποία μπορεί να προστατεύσει τις μηλιές από αιφνίδιες πτώσεις της θερμοκρασίας, χωρίς να επηρεαστεί ο χρόνος συγκομιδής.

Σύμφωνα με τον γεωπόνο–μηχανικό Turgay Seymen, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι νέοι γονότυποι που έχουν αναπτυχθεί παρουσιάζουν όψιμη άνθηση, αλλά ωριμάζουν κανονικά, με τη συγκομιδή να ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου – όπως και στις υφιστάμενες εμπορικές ποικιλίες. Πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο, καθώς η μετατόπιση της συγκομιδής θα δημιουργούσε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά, την αποθήκευση και τη μεταποίηση.

Μακροχρόνια έρευνα και γενετικός πλούτος

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και εννέα χρόνια και βασίζεται σε συστηματική παρακολούθηση εκατοντάδων γονοτύπων υπό πραγματικές συνθήκες αγρού. Το Ινστιτούτο Eğirdir διατηρεί μια εντυπωσιακή συλλογή σχεδόν 400 ποικιλιών μήλων, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως γενετικό υλικό για διασταυρώσεις.

Από αυτή τη δεξαμενή γενετικής ποικιλότητας, οι ερευνητές εντόπισαν υποψήφιες ποικιλίες με φυσικά όψιμη άνθηση και τις χρησιμοποίησαν σε ελεγχόμενους υβριδισμούς. Σήμερα, 10 έως 15 γονότυποι έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης και αναμένεται να εισέλθουν σε δοκιμές απόδοσης από το επόμενο έτος, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες επίσημης καταχώρισης.

Λιγότερες απώλειες, μεγαλύτερη σταθερότητα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υιοθέτηση των νέων ποικιλιών θα μπορούσε να μειώσει τις απώλειες από παγετό κατά 10% έως 20% σε εμπορικούς οπωρώνες.