Ευρωπαϊκοί αγροτικοί φορείς διαμαρτύρονται για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το μέλλον της ΚΑΠ

Ευρωπαϊκοί αγροτικοί φορείς πραγματοποιούν διαμαρτυρία στη Rue Lucien Febvre στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενοι για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η δράση οργανώθηκε από κοινού από τη FNSEA, COPA-COGECA, FDSEA67 και JA67, με τη συμμετοχή περίπου 200 συμμετεχόντων και 40 τρακτέρ που επισφράγισαν την κινητοποίηση στους δρόμους της πόλης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης περίπου 50 ευρωβουλευτές, είτε παίρνοντας τον λόγο είτε απλώς ως παρατηρητές, δείχνοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα των παραγωγών.

Η κινητοποίηση έρχεται μετά την παρουσίαση της πρότασης στις 16 Ιουλίου και την απόφαση των Προεδρίων της Copa και Cogeca στις 25 Σεπτεμβρίου να χαρακτηρίσουν την πρόταση «απολύτως απαράδεκτη», καθώς παραβιάζει πολυάριθμα «κόκκινα όρια» που θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον του αγροτικού τομέα.

Οι αγρότες και οι οργανώσεις τους υποστηρίζουν ότι αντί για μια ξεκάθαρη στρατηγική και ένα αξιόπιστο σχέδιο, οι παραγωγοί έλαβαν μόνο «μεγαλοστομίες και πολιτικές κινήσεις που κινούνται αντίθετα προς τις ανάγκες του κλάδου». Η γεωργία, όπως καταγγέλλουν, έχει περιθωριοποιηθεί στις προτεραιότητες της Επιτροπής, αντιμετωπιζόμενη απλώς ως «μεταβλητή προσαρμογής».

Η πρωτοβουλία απευθύνεται στους συν-νομοθέτες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καλώντας τους να μην επιτρέψουν την προώθηση των προβληματικών προτάσεων. Σύμφωνα με τους φορείς, είναι αναγκαία μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη λύση, που θα διασφαλίζει τη διπλή δομή της ΚΑΠ, έναν ξεκάθαρο και προστατευμένο από τον πληθωρισμό προϋπολογισμό και την πιστή τήρηση των συνθηκών της ΕΕ.