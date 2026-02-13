Εξετάζεται έκτακτη αποζημίωση de minimis για τους παραγωγούς ρυζιού

Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και του Δ.Σ Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12/2/2026. Στην συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την καλλιέργεια του Ρυζιού στην χώρα μας και τονίστηκε η δύσκολη συγκυρία που τείνει να οδηγήσει όλο τον τομέα σε οικονομικό αδιέξοδο. Ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αντιλαμβανόμενος την δυσκολία της στιγμής φάνηκε ιδιαίτερα θετικός στην καταβολή έκτακτης αποζημίωσης (de minimis) προς τους ορυζοπαραγωγούς. Το ύψος του ποσού ανά στρέμμα αναμένεται να καθοριστεί τις επόμενες ημέρες στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν αυτήν την στιγμή .

Στην συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του Υπουργείου, ο Υπουργός κύριος Κώστας Τσιάρας, οι Υφυπουργοί κύριοι Γιάννης Ανδριάνος και Χρήστος Κέλλας και ο Γενικός Γραμματέας κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης .

Από την πλευρά της ΕΔΟΡΕΛ συμμετείχαν ο πρόεδρος κύριος Γιάννης Αρναουτέλης, ο αντιπρόεδρος κύριος Χρήστος Γκαντζάρας, η πρόεδρος του ΣΟΕ κυρία Γεωργία Κωστηνάκη, ο πρόεδρος της ΕΑΣΘ κύριος Χρήστος Τσιχήτας, τα μέλη του Δ.Σ κύριοι Βασίλης Κουκουρίκης, Τάσος Πιστιόλας, Αθανάσιος Βαδαρλής και Κώστας Ρούζιος και ο επιστημονικός συνεργάτης της ΕΔΟΡΕΛ κύριος Κώστας Γιαννόπουλος.