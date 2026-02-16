«One stop shop Κτηνοτροφίας» από Πειραιώς, Γαίας Έργον και Milkplan

Η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί στρατηγική επιλογή της Πειραιώς, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τις εταιρείες Milkplan Α.Ε. και Γαίας Έργον Α.Ε., με στόχο την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Το «One stop shop Κτηνοτροφίας», στηριζόμενο στις αρχές της ευζωίας και της βιοασφάλειας, θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για τη δημιουργία ή επέκταση εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη χρηματοδότηση επενδύσεων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των μονάδων.

Με συγκεκριμένο σχέδιο για την επανεκκίνηση της κτηνοτροφικής παραγωγής, που έχει πληγεί και από την ευλογιά, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου συμμετείχε στην προχθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων σε τρεις άξονες: βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου με ζώα υψηλής παραγωγικότητας, αξιοποίηση ρομποτικών συστημάτων κτηνοτροφίας ακριβείας και εκσυγχρονισμός υποδομών ώστε οι μονάδες να καταστούν πιο ανθεκτικές και αποδοτικές. Στόχος είναι επενδύσεις έως 400 εκατ. ευρώ την τριετία 2026-2028, μέσω συνδυασμού επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο Θανάσης Δεδούσης, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας, Πειραιώς: «Η ανασύσταση της κτηνοτροφικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Πειραιώς, καθώς πιστεύει ότι συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητά της, αλλά και ευρύτερα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το “One stop shop Κτηνοτροφίας”, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, αφορά στην επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή τη δημιουργία νέων, την αγορά μηχανημάτων ή τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της μονάδας, καθώς και τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους. Επιδίωξή μας είναι να αποβεί σε όφελος των κτηνοτρόφων, η πρωτοβουλία που πήραμε και προχωρήσαμε στο μνημόνιο συνεργασίας με τις εταιρείες Milkplan και Γαίας Έργον, για την ολιστική προσέγγιση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας».

Από την πλευρά της Γαίας Έργον, οι ιδιοκτήτες και νόμιμοι εκπρόσωποι, Γιάννης Χατζηεμμανουήλ και Αντώνης Τριανταφυλλάκης, υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για τον αγροτικό τομέα. Όπως σημειώνουν στην «ΥΧ», «το άκρως τιμητικό κάλεσμα της Τράπεζας Πειραιώς, να συστρατευτούμε στη δημιουργία αυτού του one stop shop κτηνοτροφίας, μας γεμίζει χαρά, αλλά και αίσθηση ευθύνης απέναντι στους κτηνοτρόφους της χώρας μας.

Από την πλευρά μας, πιστεύουμε ότι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας και την πολυετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να συμβάλουμε δραστικά, στη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η επιστημονική μας προσέγγιση, στον σχεδιασμό και την κατασκευή κτηνοτροφικών μονάδων, βασίζεται στις αρχές ευζωίας, στην εργονομία και στους κανόνες βιοασφάλειας. Αποτέλεσμα αυτών των στοιχείων, θα αποτελέσει η ανάπτυξη καινοτόμων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων νέας γενιάς, ικανών να εγγυηθούν υψηλούς δείκτες βιωσιμότητας και κερδοφορίας για τον κτηνοτρόφο.

Η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν, έγκειται στο γεγονός ότι η δημιουργία αλλά και η επέκταση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, θα συνοδεύεται πλέον από παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης της μονάδας. Επίσης, θα συνοδεύεται από παρακολούθηση βασικών λειτουργικών παραμέτρων και έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων από τα επιθυμητά επίπεδα ευζωίας και απόδοσης.

Με όλα τα παραπάνω, η Γαίας Έργον στοχεύει μέσα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει κτηνοτροφικές μονάδες που θα προσδίδουν, εγγυημένη ποιότητα, υψηλή αποδοτικότητα, εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων και κατ’ επέκταση υπεραξία στο τελικό προϊόν του Έλληνα κτηνοτρόφου».

Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος της Milkplan, Νίκος Ημερίδης, δήλωσε στην «ΥΧ»: «Η πρωτοβουλία της Πειραιώς για τη δημιουργία του “One Stop Shop Κτηνοτροφίας” συμβαδίζει απόλυτα με το όραμα της Milkplan για μια σύγχρονη, βιώσιμη και τεχνολογικά εξελιγμένη ελληνική κτηνοτροφία. Για εμάς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά η συμμετοχή μας σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία, μέσα από την οποία συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, γαλουχώντας την κτηνοτροφία του αύριο».