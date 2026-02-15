Στα ύψη η τιμή του λεμονιού στην Κορινθία και στην Αργολίδα

Μια ιδιαίτερη χρονιά για το λεμόνι καταγράφουν οι παραγωγοί στην Κορινθία, καθώς οι συγκυρίες βοήθησαν ώστε η τιμή να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μετά από αρκετό καιρό. Ο παραγωγός και γεωπόνος Κώστας Πάπας τόνισε: «Είναι η μοναδική χρονιά που έχουμε μια τιμή που ικανοποιεί τον παραγωγό χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. Ξεκίνησε στα 0,90 ευρώ, έπεσε στα 0,85 και τώρα βρίσκεται στα 0,95 ευρώ παραδοτέα στο συσκευαστήριο». Όπως εξήγησε, η τιμή δεν είναι ανεξάρτητη από τη μειωμένη παραγωγή, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μειωμένη παραγωγή σε Τουρκία και Ισπανία, που απέτρεψε εισαγωγές και ενίσχυσε την ανοδική τάση των τιμών.

Σχετικά με τη συγκομιδή, ο κ. Πάπας δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η συγκομιδή του Μαγληνού και προχωράμε στην συγκομιδή του Καρυστινού, ενώ τελειώσαμε με το Ιντερτονάτο. Η μεγαλύτερη καλλιέργεια αφορά το Μαγληνό. Το Ιντερτονάτο έχει περιοριστεί σε περιοχές με νερό, όπου μπορεί να αποδώσει και να εξασφαλίσει καλή τιμή».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «η καλλιέργεια κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί πλήρως εάν συνεχισθεί η έλλειψη νερού», καθώς τα τελευταία χρόνια η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 60%.

Από την Αργολίδα, ο Θωμάς Φάκλαρης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκαφιδακίου, τόνισε: «Ήταν μια κακή χρονιά, με σημαντική μείωση παραγωγής. Η τιμή των λεμονιών που πουλήθηκαν κινήθηκε μεταξύ 0,80 και 0,90 ευρώ. Τα δέντρα δεν έδεσαν από πέρσι, χάνοντας μια ευκαιρία, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν εισαγωγές από την Τουρκία. Τα προβλήματα από τις κλιματολογικές συνθήκες συνεχίζονται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κορινθία, μαζί με την Αχαΐα, καλύπτει περίπου το 47% της συνολικής εγχώριας παραγωγής λεμονιών, αποτελώντας βασικό «τροφοδότη» της ελληνικής αγοράς.