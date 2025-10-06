Εξειδικευμένη ημερίδα και «μανιταροεξόρμηση» στη Φλώρινα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Η Φλώρινα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους πιο γνήσιους «θησαυρούς» της τοπικής φύσης — το μανιτάρι. Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 18:00, στο ξενοδοχείο «Φαίδων», θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα με τίτλο «Το Μανιτάρι της Φλώρινας: Ένας ανεξερεύνητος θησαυρός», φωτίζοντας πτυχές που συνδέουν τη φύση, την παράδοση και την κοινωνία.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας (ΕΜΑΕΦ) και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ελλάδος και την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Στο πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις:

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης , πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας και συγγραφέας, θα παρουσιάσει το θέμα «Μανιταροφιλία – Μανιταρογνωσία».

Η Σουλτάνα Βασιλειάδου (διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Κοζάνης, μέλος ΕΜΑΕΦ), η Έλενα Αγγελίδου (γεωπόνος) και ο Ευάγγελος Καφτεράνης (φιλόλογος) θα αναπτύξουν την εισήγηση «Μυστικός Χρυσός: Η Πολυτέλεια της Φύσης».

Ο Νίκος Τσίλης, γραμματέας των Μανιταρόφιλων Ελλάδας, θα μιλήσει για τα «Υπόγεια Μανιτάρια».

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η Σοφία Ασημοπούλου (MSc Βαλκανιολόγος, μέλος ΕΜΑΕΦ). Μετά το τέλος των ομιλιών, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει δειγματισμό, γευσιγνωσία και μανιταρομαγειρέματα, με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας και του πιστοποιημένου μανιταροσυλλέκτη και παραγωγού Ανδρέα Σλιάρα.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί μανιταροεξόρμηση στον Άγιο Βαρθολομαίο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος καταγραφής ειδών. Το σημείο συνάντησης ορίζεται στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, ενώ τη δράση θα καθοδηγήσουν οι Σταύρος Ζωγράφος και Λάζαρος Μπραγιάντσης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια βιωματική γνωριμία με τα είδη που φύονται στην περιοχή και τις αρχές της ασφαλούς συλλογής.

Η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει το μανιτάρι όχι μόνο ως προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και ως πολιτισμικό και κοινωνικό σύμβολο που συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα της Φλώρινας και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξής της.