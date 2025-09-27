Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο η διετία 2022-2023, οι καταγγελίες Σαλάτα και η «άγνοια» Καββαδά
Η «βεντάλια» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της διαδικασίας της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, στην οποία κατά τις δύο πρώτες ημέρες κατέθεσαν δύο πρώην και ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Κυριάκος Μπαμπασίδης, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών, ξεκαθάρισε ότι «τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ανήκουν στο κράτος και έχουν πληρωθεί με ευρωπαϊκά χρήματα», ενώ τόνισε τις ελλείψεις προσωπικού και τις δυσλειτουργίες που αντιμετώπισε κατά τη θητεία του.
Στο επίκεντρο μπήκε και η διετία 2022-2023, με τον αποπεμφθέντα πρόεδρο Νίκο Σαλάτα να υποστηρίζει πως η περίοδος αυτή παραμένει εκτός ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν και αποτελεί, όπως είπε, «την καρδιά του σκανδάλου».
Οι καταγγελίες Σαλάτα
Η κατάθεση του αποπεμφθέντος προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από καταγγελίες, που αναμένεται να προκαλέσουν ισχυρούς τριγμούς. Ο κ. Σαλάτας, που παρέμεινε στη θέση του μόλις 110 ημέρες, έκανε λόγο για βαρύτατες ευθύνες, όχι μόνο στελεχών του Οργανισμού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την οποία κατηγόρησε πως «αντί να ελέγξει, επέλεξε να προστατεύσει». Επανειλημμένα στάθηκε στη διετία 2022-2023, την οποία χαρακτήρισε «χαμένη από την έρευνα» και «κρίσιμη για την κατανόηση του σκανδάλου», υποστηρίζοντας ότι τότε ο Οργανισμός κατέρρευσε λειτουργικά και συγκεντρώθηκε υπερβολική εξουσία στα χέρια ενός προσώπου, της διευθύντριας Παρασκευής Τυχεροπούλου.
Με έντονο ύφος, περιέγραψε ένα κλίμα γεμάτο αντιδικίες, καταγγελίες και δικαστικές εκκρεμότητες, σημειώνοντας πως «αυτή πρέπει να ελέγχεται, όχι να ελέγχει». Ωστόσο, αντί να διερευνηθούν οι ανησυχίες του, η κα Τυχεροπούλου αποσπάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως «ειδική επιστήμονας», με αποτέλεσμα, όπως ο ίδιος κατήγγειλε, να αποκτήσει ανακριτικά καθήκοντα χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα. Παρά τις επιστολές που, όπως είπε, απέστειλε καταγγέλλοντας πλήθος αδικημάτων, ποτέ δεν κλήθηκε επίσημα να καταθέσει.
Ο κ. Σαλάτας κατηγόρησε ευθέως συγκεκριμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς για κατάχρηση εξουσίας και επιλεκτική διερεύνηση, ενώ υποστήριξε ότι η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατόπιν πολιτικής εντολής και όχι για θεσμικούς λόγους. Περιέγραψε χαρακτηριστικά ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, του ανακοίνωσε την απόλυσή του, λέγοντας πως δεν μπορεί να παρακωλύει την έρευνα, ενώ εκείνος αντέτεινε ότι «είναι δικαστικός και πρόεδρος, όχι μάνατζερ».
Κυριάκος Μπαμπασίδης: «Το 2022, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διέθετε σύστημα για την καταχώριση των ελέγχων»
Σε μια μακρά κατάθεση, που διήρκησε πάνω από επτά ώρες (με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για την επόμενη Τρίτη η κατάθεση του επίσης πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλη Σημανδράκου) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο πρώην πρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, ξεκαθάρισε ότι «τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ανήκουν στο κράτος και έχουν πληρωθεί με ευρωπαϊκά χρήματα», ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι έλεγχοι και οι δεσμεύσεις δικαιωμάτων, αλλά και στη λειτουργία της πλατφόρμας καταγγελιών που δημιουργήθηκε επί της θητείας του.
Ο κ. Μπαμπασίδης αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις σχέσεις του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, υπήρχε ήδη ένα «πακέτο δεσμευμένων ΑΦΜ». «Στείλαμε έγγραφο για να γίνει συνάντηση και να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με αυτά τα δεσμευμένα δικαιώματα», ανέφερε. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η διοίκηση του Οργανισμού θα πράξει ό,τι πρέπει και στη συνέχεια θα κριθεί για τις ενέργειές της.
Πληρωμές και νομιμότητα
Ο πρώην πρόεδρος επεσήμανε ότι όλες οι πληρωμές κατά τη διάρκεια της θητείας του ήταν νόμιμες. «Δεν γνωρίζω τη δικογραφία. Έχω διαβάσει μόνο δημοσιεύματα. Η ουσία είναι ότι για να διαπραχθεί μια παράνομη πράξη πρέπει να υπάρχει πράξη. Δεν υπήρξε από μένα ούτε από οποιονδήποτε άλλον κάποια αξιόποινη ενέργεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, τόνισε ότι το 2022 ο
ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διέθετε σύστημα για την καταχώριση των ελέγχων, ώστε να τρέξουν διασταυρωτικοί έλεγχοι. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τις ελεγκτικές αρχές στάλθηκαν και καμία διαδικασία δεν παραβίασε τη νομιμότητα.
Το επεισόδιο με την… ντουλάπα
Ο πρώην πρόεδρος αποκάλυψε, επίσης, ότι σε… ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ –την οποία αρνήθηκε να παραδώσει (σύμφωνα πάντα με τον ίδιο) η κα Τυχεροπούλου όταν μετατέθηκε σε άλλη διεύθυνση– βρέθηκαν δεκατρείς ιεραρχικές προσφυγές, που είχαν γίνει δεκτές χωρίς νόμιμες διαδικασίες. «Καμία ντουλάπα δεν ανήκει σε υπάλληλο», σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κακώς κείμενα κατά τη θητεία του στάλθηκαν στις ελεγκτικές αρχές.
Τόνισε, τέλος, τις ελλείψεις του Οργανισμού, σημειώνοντας πως απαιτούνται τουλάχιστον 35 επιπλέον πληροφορικάριοι για την ομαλή λειτουργία του. Για το πρόβλημα των βοσκότοπων, ανέφερε ότι θα μπορούσε να λυθεί με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και με τα Σχέδια Βόσκησης.
Ο Ν. Σαλάτας, που παρέμεινε στη θέση του μόλις 110 ημέρες, έκανε λόγο για βαρύτατες ευθύνες, όχι μόνο στελεχών του Οργανισμού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την οποία κατηγόρησε πως «αντί να ελέγξει, επέλεξε να προστατεύσει».
Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών, παρά τις πιέσεις Τσιάρα
Και ενώ όλα τα προαναφερθέντα εκτυλίσσονται στη Βουλή, σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες, που έχουν μείνει απλήρωτοι –για πρώτη φορά– επί ένα ολόκληρο καλοκαίρι και πλέον ανησυχούν και για το τι μέλλει γενέσθαι με τη Βασική Ενίσχυση, η καταβολή της οποίας πλησιάζει.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας –δεχόμενος τις επίμονες κρούσεις των εκπροσώπων των αγροτών–, πιέζει τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει, εκτός από την πληρωμή των Βιολογικών, και στην προκαταβολή της Βασικής, που πρέπει να πιστωθεί τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, την έγνοια του υπουργού δεν φαίνεται να συμμερίζεται ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Καββαδάς.
Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από τα όσα ανέφερε ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή, ο οποίος για άλλη μια φορά επικεντρώθηκε σε διασταυρωτικούς ελέγχους, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι έλεγχοι.
Κατά τη σύντομη εισαγωγική του τοποθέτηση, ο προσωρινός πρόεδρος δήλωσε πως «στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει, γίνεται μία προσπάθεια να αντιληφθούμε ακριβώς πώς έχουν τα θέματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς δουλεύουν τα μηχανογραφικά συστήματα και να δούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρωμή αυτών που πρέπει στον χρόνο που πρέπει».
Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, σχετικά με τις απόλυτες προτεραιότητες του Οργανισμού, ο Ιωάννης Καββαδάς απάντησε: «Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά». Ο ίδιος τόνισε ότι «κάνουμε –κατ’ απόλυτη προτεραιότητα– καταγραφή των υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, που πρέπει να πληρωθούν, και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία των δικαιούχων πληρωμών, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τις πληρωμές που πρέπει, στις ημερομηνίες που πρέπει και σε αυτούς που πραγματικά τις δικαιούνται».
Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, εάν έγινε η διασταύρωση που ζήτησε το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ –των Ε9 για 13.392 παραγωγούς–, ο κ. Καββαδάς είπε ότι δεν γνωρίζει για το θέμα αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από τις αρμοδιότητές της».
Ερωτηθείς από τον εισηγητή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο, για το σχέδιο δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «είμαστε σε διαδικασία κατάρτισης πλάνου δράσης, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση του μηχανισμού της αρχής πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας πρωτίστως την επιχειρησιακή συνέχεια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης έγκαιρων πληρωμών στους δικαιούχους».
Τέλος, σε ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Μπούμπα, για τα «τσουχτερά» ευρωπαϊκά πρόστιμα, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «από πλευράς δικής μου αρμοδιότητας, μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες πληρωμές και θα γίνουν οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων και κανονισμών και θα δούμε ποιο θα είναι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα και αν θα υπάρχει επιβάρυνση».