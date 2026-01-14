Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Αραχωβίτης: «Η πληρωμή που έγινε επί θητείας μου εγώ είχε 96% επιτυχία»

Με την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αύγουστος 2018 – Ιούλιος 2019), Σταύρου Αραχωβίτη συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (14/01/2026) η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Ερωτηθείς από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη ο πρώην ΥπΑΑΤ απάντησε: «Το 2019 που υπήρξε αύξηση ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη εγώ δεν ήμουν υπουργός. Όπως σας κατέθεσε και ο κ. Καπρέλης όταν παρατηρήθηκε τάση αύξησης, η εντολή ήταν ξεκάθαρη: εντατικοποίηση των ελέγχων».

Σχετικά με 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ ο κ. Αραχωβίτης ανέφερε ότι ελέγχθηκαν. «Όσα από αυτά δεν είχαν τεκμηρίωση στην ιδιοκτησία δεν πληρώθηκαν καθώς και όσοι διαπιστώθηκαν ότι έκαναν παρατυπίες» είπε ο πρώην ΥπΑΑΤ.

Ερωτηθείς για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της θητείας του τόνισε: «Τρία σημεία μας απασχόλησαν επί θητείας μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πληροφορική του οργανισμού, το ζήτημα της επάρκειας του προσωπικού και η νομική του θωράκιση. Η πληρωμή που έγινε επί θητείας μου είχε 96% επιτυχία. Προετοιμάσαμε την πρόσληψη 187 ανθρώπων τόσο στο ΥΠΑΑΤ (κτηνίατρους, γεωπόνους κλπ) όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ (πληροφορικούς κλπ). Ήταν ακριβώς τα πρώτα βήματα που κάναμε για την ενίσχυση του Οργανισμού».

Ειδικότερα για τον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος ο πρώην ΥπΑΑΤ είπε: «Στον μοιρασμό του εθνικού αποθέματος βλέπουμε ότι υπάρχει, μετά το 2019 μια διαφορετική πορεία, μία εκτόξευση, και μάλιστα περισσότερο στην ΠΕ1, που είναι η περιφέρεια των βοσκοτόπων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων. Κατά τη γνώμη μου εκεί εστιάζει και η ευρωπαϊκή εισαγγελία και είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να δώσουμε απαντήσεις» ανέφερε ο κ. Αραχωβίτης.

Για την “τεχνική λύση” τόνισε ότι ήταν πάντα σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές που την ήλεγχαν, σημειώνοντας ότι «εάν σε μια προσπάθεια να καταργηθεί η τεχνική λύση πηγαίναμε σε μονομερή αλλαγή του ορισμού (του βοσκότοπου) και βάζαμε εκτάσεις, σύμφωνα με το 1307 του Κανονισμού, ήταν πολύ πιθανό η Επιτροπή, με την οπτική της να μας έβαζε πρόστιμα, ίδια με αυτά του 2012 – 2013».

Ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες για προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, με εξασφάλιση της χρηματοδότησης του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων που, όπως είπε, ήταν σε εξέλιξη κατά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη ΝΔ.

Επίσης στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ακόμα ότι με την ΚΥΑ για τα Μέτρα Ελέγχου της Αγοράς Γάλακτος, που εκδόθηκε επί των ημερών του, «έμπαιναν ασφαλιστικές δικλείδες (σύστημα “Άρτεμις”) για να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των πραγματικών ποσοτήτων που παραδίδονται, με τις βάσεις δεδομένων για τον αριθμό των ζώων, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διασταύρωση και αξιολόγηση των στοιχείων που δηλώνονταν και για επιδοτήσεις αλλά και όχι μόνο, και για να έχει εικόνα η χώρα για το τι συμβαίνει».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ