Βανδάλισαν τα τρακτέρ δύο αγροτών που ήταν στη συνάντηση με Μητσοτάκη (βίντεο)

Έχουν βγάλει τον αέρα από τα λάστιχα, ενώ πάνω και στα δυο είναι γραμμένη με κόκκινο και μπλε σπρέι η λέξη «προδότη» - Άγνωστο παραμένει ποιοι το έκαναν
14/01/2026
Βανδαλίστηκαν δύο από τα τέσσερα τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, έχουν βγάλει τον αέρα από τα λάστιχα, ενώ πάνω και στα δυο είναι γραμμένη με κόκκινο και μπλε σπρέι η λέξη «προδότη». Μέχρι στιγμής άγνωστο παραμένει ποιοι το έκαναν, όμως σίγουρο είναι ότι και τα δυο ανήκουν σε αγρότες που πήραν μέρος στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Mε αφορμή τους βανδαλισμούς  σε τρακτέρ αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός  Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και […]

Πηγή: skai.gr , ertnews.gr
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
