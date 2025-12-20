Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Μετά τις 12 Ιανουαρίου οι νέες καταθέσεις

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο πρώτος κύκλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τον οποίο εξετάστηκαν 56 μάρτυρες για την περίοδο 2019-2025. Το τελευταίο διάστημα, η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν στην επιτροπή κατέθεσαν πρόσωπα-«κλειδιά» της υπόθεσης, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, η Πόπη Σεμερτζίδου και ο Χρήστος Μαγειρίας. Η Εξεταστική θα συνεχιστεί μετά τις γιορτές, με προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 12 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με το προεδρείο, οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν στην επόμενη φάση είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αντώνης Μωυσίδης, οι πρώην αντιπρόεδροι Καρυώτης, Κατσινοπούλου και Γιάντση, ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας, ο πρώην γ.γ. Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπος Κασσίμης, καθώς και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης και Βαγγέλης Αποστόλου.

Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ: «Δεν είμαι συναυτουργός κανενός σκανδάλου» – «Όλα τα στοιχεία δείχνουν διαφάνεια»

Σφοδρή επίθεση κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την κατάθεση του πρώτου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον για «συναυτουργία στο έγκλημα της κυβέρνησης» και για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έντονες αντεγκλήσεις ανάγκασαν το προεδρείο να διακόψει τη συνεδρίαση τρεις φορές, ενώ η προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα, καλούσε επανειλημμένα να «σταματήσει το σόου», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία κινδυνεύει να μετατραπεί σε προσωπική υπόθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον κ. Μυλωνάκη «εγκληματία», με τον υφυπουργό να απαντά ότι τέτοιες δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα.,Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικές και διακομματικές και ότι κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύθηκαν τις διαδικασίες για προσωπικό όφελος, πλήττοντας τους ειλικρινείς αγρότες. Τόνισε ότι δεν υπήρξε πολιτικό σκάνδαλο που να ξεκίνησε το 2019 επί κυβέρνησης ΝΔ, ενώ υπήρχε οικονομικό σκάνδαλο κατά περίπτωση λόγω κακοδιοίκησης.

Σχετικά με την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, ο κ. Μυλωνάκης διευκρίνισε ότι προέκυψε μετά την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ Οργανισμού και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι η αποχώρηση ζητήθηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης συνεργασία με τις αρχές και να αποφευχθεί η εντύπωση παρεμπόδισης των ελέγχων. Τέλος, ο κ. Μυλωνάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με τον Γιώργο Ξυλούρη και ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για επισυνδέσεις, ούτε υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση στις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σταύρος Παπασταύρου, πρώην υπουργός Επικρατείας και νυν ΥΠΕΝ: «Αναγκαία η διακομματική συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα» – «Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Την ανάγκη για διακομματική συζήτηση σχετικά με την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα υπογράμμισε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Σταύρος Παπασταύρου, πρώην υπουργός Επικρατείας και νυν ΥΠΕΝ. «Η διαχρονική παθογένεια στις αγροτικές επιδοτήσεις απαιτεί ολιστική αντιμετώπιση, με μέγιστη δυνατή συναίνεση», είπε, αναφερόμενος στην πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τεράστια τα λάθη στην εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επεσήμανε ότι «εκ του αποτελέσματος, υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος. Αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο». Ανέφερε, επίσης, ότι συμμετείχε μόνο σε δύο συναντήσεις με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευ. Σημανδράκο, όπου συζητήθηκαν θέματα νομιμότητας στις πληρωμές 9.500 ΑΦΜ, οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. «Η κατεύθυνση ήταν να γίνουν οι πληρωμές σωστά, σύμφωνα με τη νομιμότητα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ.

Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας: «Διαχρονικά προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» – «Καμία εμπλοκή σε ποινικές διαδικασίες»

Καμία προσωπική εμπλοκή στις ποινικές διαδικασίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας ότι δεν συμμετείχε ποτέ σε συσκέψεις ή διαβουλεύσεις για θέματα του Οργανισμού. «Δεν έχω καμία τυπική ή ουσιαστική αρμοδιότητα επί θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ούτε γνώση ή εμπειρία στον πρωτογενή τομέα», τόνισε.

Ο κ. Σκέρτσος διευκρίνισε ότι

η μοναδική δημόσια αναφορά του αφορούσε συνέδριο για τον πρωτογενή τομέα, όπου ανέδειξε τα διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας τις διοικητικές κυρώσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λανθασμένες αγροτικές ενισχύσεις. Υπογράμμισε ότι ποτέ δεν αναφέρθηκε σε ποινικές διαδικασίες ή έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στην κατάθεσή του, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση από το 2024 εφαρμόζει σχέδιο δράσης για την αναδιοργάνωση του Οργανισμού και τη βελτίωση των διασταυρωτικών ελέγχων, τονίζοντας την ανάγκη ψηφιοποίησης και ενσωμάτωσης βασικών μητρώων, όπως Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονες αντεγκλήσεις με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις κατηγορίες της προς τη σύζυγο του υπουργού για προνομιακή μεταχείριση, γεγονός που οδήγησε τον κ. Σκέρτσο να ανακοινώσει πρόθεση για μήνυση και αγωγή, επισημαίνοντας αναξιοπιστία και διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Τέλος, ο υπουργός επανέλαβε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης στοχεύει στη σύγκλιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης στον πρωτογενή τομέα.

Γ. Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργω: «Καμία ανάμειξη σε τεχνικά ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Δύο συναντήσεις με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, είχαν ως επίκεντρο τη δύσκολη σχέση του με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, δήλωσε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον Οργανισμό. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2023, παρουσία Παπασταύρου και Βορίδη, μετά από επιστολή του Σημανδράκου στις 4 Νοεμβρίου, που ζητούσε μεσολάβηση για την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Ο Μπρατάκος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της επιστολής και για τα ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, λαμβάνοντας οδηγία να προχωρήσει με βάση τη νομιμότητα. Η δεύτερη συνάντηση τον Δεκέμβριο επικεντρώθηκε στην παραίτηση του Σημανδράκου λόγω της «τοξικής σχέσης» με τον Αυγενάκη. Ο Μπρατάκος επεσήμανε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή του στα τεχνικά θέματα ή σε αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού.