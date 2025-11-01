Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Ρόζα Γαργαλάκου: «Είχε παρατηρηθεί ότι τα ζώα δεν χωρούσαν στις εκτάσεις» – Ενημερώθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (29/10) η διευθύνουσα σύμβουλος της NEUROPUBLIC, Ρόζα Γαργαλάκου, δίνοντας με νηφαλιότητα καθαρές απαντήσεις γύρω από τον ρόλο της εταιρείας στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνάται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα. Η κα Γαργαλάκου τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κ. Βάρρας είχε παραλάβει όλα τα παραδοτέα και ότι, σε μεταγενέστερη συνέντευξή του, αναγνώρισε τη συνεργασία με την εταιρεία. Υπογράμμισε, δε, ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση της δράσης της NEUROPUBLIC δεν στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, η ίδια ανέλυσε τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν τα πληροφοριακά συστήματα, επισημαίνοντας την αδυναμία εκτέλεσης αλγορίθμων όταν οι διαθέσιμες εκτάσεις μειώνονταν και ο αριθμός των ζώων αυξανόταν, ενώ υπογράμμισε ότι η εταιρεία ενημέρωνε εγκαίρως τον Οργανισμό για κάθε πρόβλημα. Τέλος, επανέλαβε την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας τη συνεχή συνεργασία της NEUROPUBLIC με τις αρμόδιες αρχές και τη σταθερή δέσμευσή της στη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Δεν υπάρχουν «συγκοινωνούντα δοχεία»

Η κα Γαργαλάκου υπερασπίστηκε με επιχειρήματα τη λειτουργία της NEUROPUBLIC, υπογραμμίζοντας ότι «συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στην Cognitera, στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και στη NEUROPUBLIC δεν υπάρχουν», διαλύοντας έτσι τις υπόνοιες περί διαπλοκής ή συνεργασιών που ξεπερνούν το πλαίσιο των θεσμικών συνεργειών.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Ρόζα Γαργαλάκου: Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στην Cognitera, στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και στη NEUROPUBLIC δεν υπάρχουν. Η Cognitera είναι μια εταιρεία που δεν ξέρω ακριβώς πότε ιδρύθηκε, υποθέτω το 2021, δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα του πότε ιδρύθηκε. Το πότε έφυγαν στελέχη από την εταιρεία μας, μέχρι το πότε ανέλαβαν επίσημο ρόλο στην Cognitera, έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ξέρετε, υπάρχουν, υπήρχαν, συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την εταιρεία μας στα στελέχη της όταν αποχωρούν και πάνε στον ανταγωνισμό, που σημαίνει ότι μάλλον κάπου εκεί πρέπει να εξεταστεί για ποιον λόγο τα στελέχη αυτά που έφυγαν από την εταιρεία δεν ανέλαβαν άμεσα ρόλο στην άλλη εταιρεία.

Μακάριος Λαζαρίδης: Θέλω, όμως, να μου σχολιάσετε και επειδή έχετε ορκιστεί. Θέλω να μου πείτε πώς έγινε μετά η ένωση δύο εταιρειών, που καταλαβαίνω ότι όταν φεύγουν στελέχη και προφανώς θα ήταν και καλά στελέχη αφού ανέλαβαν διευθυντικές τάσεις στην άλλη εταιρεία. Άρα, λοιπόν, αυτή η όποια σύγκρουση υπήρχε, πώς ξαφνικά αυτή η σύγκρουση κατέληξε σε γάμο;

Ρόζα Γαργαλάκου: Κοιτάξτε, είναι κοινός τόπος στον χώρο των επιχειρήσεων να υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα σε εταιρείες, ανταγωνισμοί, που τη μία μπορεί να οδηγούνται στα δικαστήρια και την επόμενη να προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο συγκερασμού αυτών των διαφωνιών. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, το έργο του 23-27, στο οποίο κατεβήκαμε ως ένωση με την εταιρεία Cognitera, ήταν ένα έργο στο οποίο η εταιρεία μας δεν μπορούσε να κατέβει μόνη της. Με λίγα λόγια, αυτά τα οποία ζητούνταν από τη διακήρυξη δεν τα κάλυπτε η εταιρεία μας μόνη της.

Για Βάρρα

Αναφερόμενη στις καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, η κα Γαργαλάκου υπήρξε κατηγορηματική: «Μέχρι και την αποχώρησή του είχε παραλάβει τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία είχε δώσει ο Οργανισμός. Σε συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρησή του, αναφέρθηκε ο ίδιος στην καλή συνεργασία που είχε με την εταιρεία», τόνισε, θέτοντας σειρά εύλογων ερωτημάτων για τη στάση του: «Αν είχε εντοπίσει παρατυπίες, γιατί δεν προχώρησε σε κυρώσεις; Γιατί δεν έθεσε τη NEUROPUBLIC έκπτωτη; Και, τελικά, πότε ακριβώς άλλαξε στάση απέναντί μας;».

Αναλυτικά η απάντηση:

«Όπως σας είπα και στην αρχική μου κατάθεση, ο κ. Βάρρας, μέχρι και την αποχώρησή του, είχε παραλάβει τα σχετικά παραδοτέα, τα οποία είχε δώσει ο Οργανισμός. Επίσης, σε συνέντευξη που έδωσε, μετά την αποχώρησή του, αναφέρθηκε ο ίδιος στην καλή συνεργασία την οποία είχε με την εταιρεία. Άρα, λοιπόν, είναι απορίας άξιον. Αν ο κ. Βάρρας είχε διαπιστώσει ότι η NEUROPUBLIC είχε προβεί σε ενέργειες που δεν είχαν να κάνουν με τον ρόλο της, τι έκανε γι’ αυτό; Για ποιον λόγο παρέλαβε τα σχετικά παραδοτέα; Για ποιον λόγο δεν επέβαλε ποινή στη NEUROPUBLIC; Για ποιον λόγο δεν την έβγαλε έκπτωτη, έτσι ώστε να μην μπορεί να σταθεί πουθενά; Για ποιον λόγο δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και, τέλος πάντων, ποια ημέρα ημερολογιακή του έτους ο κ. Βάρρας είχε το πρόβλημά του με τη NEUROPUBLIC και ποια ημέρα ήταν αυτή που την ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες του;».

«Εμείς ενημερώναμε, δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις»

Η επικεφαλής της NEUROPUBLIC στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η εταιρεία ενημέρωνε εγκαίρως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν εντόπιζε ασυνέπειες στα δεδομένα: «Όταν οι εκτάσεις μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν, υπήρχε άμεση επικοινωνία. Δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι αλγόριθμοι, δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το πληροφοριακό σύστημα την περίοδο 2022 έως και τον Νοέμβριο του 2023.

Αναλυτικά η απάντηση:

«Όταν οι εκτάσεις οι ελεύθερες μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν. Υπάρχει, λοιπόν, αλληλογραφία της εταιρείας μας με τον Οργανισμό, με κοινοποιημένο τον κ. Βάρρα, όπου ζητούμε οδηγίες για το πώς θα εκτελέσουμε τεχνικές εργασίες, τη στιγμή που τα ζώα αυξάνονταν κατακόρυφα και οι εκτάσεις οι ελεύθερες μειώνονταν. Οπότε οι αλγόριθμοι που έπρεπε να εκτελεστούν, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν».

Εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, η κα Γαργαλάκου εξέφρασε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς, επισημαίνοντας πως η εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές: «Σεβόμαστε τους θεσμούς και τις λειτουργίες τους. Δυστυχώς, είναι συχνό φαινόμενο αυτόκλητοι σωτήρες να αξιοποιούν πραγματικά προβλήματα του Οργανισμού, που δημιουργήθηκαν από χρόνιες παθογένειες, για να εξυπηρετήσουν προσωπικές ή άλλες επιδιώξεις. Οι καταγγέλλοντες έχουν και το βάρος της απόδειξης και μέχρι σήμερα δεν έχει προσκομιστεί ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο – μόνο έωλα και επικίνδυνα διηγήματα».

«Η πραγματικότητα η ίδια διαψεύδει τις αιτιάσεις»

Επιπρόσθετα, η διευθύνουσα σύμβουλος της NEUROPUBLIC επανέλαβε πως η εταιρεία έπραξε ό,τι ήταν δυνατό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, χωρίς να έχει καμία εμπλοκή στις παρανομίες που αποκαλύφθηκαν: «Η πραγματικότητα η ίδια διαψεύδει τις αιτιάσεις. Οι συλλήψεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ποιοι είχαν την εικόνα και ποιοι όχι. Η δική μας εταιρεία δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί σε τέτοιες ενέργειες».

«Δεν μπορώ να αξιολογήσω την τεχνική ικανότητα των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσαν να συντηρούν μόνοι τους το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), η κα Γαργαλάκου τόνισε: «Δεν μπορώ να αξιολογήσω την τεχνική τους ικανότητα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά σύνθετα και απαιτούν συνεχή τεχνική υποστήριξη». Όπως είπε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποστελεχωμένος και τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα «έχουν ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού» και τεχνικού συμβούλου για να λειτουργούν ομαλά.

«Δεν είχαμε ποτέ τα κλειδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η NEUROPUBLIC «κρατούσε τα κλειδιά» του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Γαργαλάκου επεσήμανε κατηγορηματικά: «Αυτό που αφήνουν να εννοηθεί είναι ότι είχαμε άλλον ρόλο πέραν του τεχνικού συμβούλου, κάτι που δεν ισχύει. Ποτέ δεν είχαμε τα κλειδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν αλλού».

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο Οργανισμός είχε πάντα πλήρη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και στα συστήματα, ενώ «όλες οι ενέργειες είναι ιχνηλατήσιμες», δηλαδή μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές. «Το μεμπτό είναι στα αρχεία Excel και Access – εκεί όπου οι εντολές δεν αφήνουν ψηφιακό αποτύπωμα», σημείωσε.

Ακολουθεί το απόσπασμα από την κατάθεση:

Ερώτηση: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ειπώθηκε, και μάλιστα υπάρχει και κατάθεση, αλλά είχε ειπωθεί και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι η εταιρεία σας κρατούσε τα κλειδιά του Οργανισμού. Εσείς ήσασταν, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή.

Ρ.Γ.: Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή την αναφορά για τα κλειδιά του Οργανισμού, επί της ουσίας, αυτό που αφήνουν να εννοηθεί είναι ότι είχαμε κάποιον άλλον ρόλο πέραν του τεχνικού συμβούλου, όπως το ανέλυσα πριν, πέραν δηλαδή της εταιρείας που αναπτύσσει, υποστηρίζει και συντηρεί πληροφοριακά συστήματα, έτσι όπως περιγράφεται στις διακηρύξεις. Νομίζω ότι καλό είναι να αναζητήσουν τις δικές τους ευθύνες, τις δικές τους διοικητικές ευθύνες. Η εταιρεία NEUROPUBLIC δεν είχε ποτέ κανέναν άλλο ρόλο στον Οργανισμό πέρα από την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη των σχετικών συστημάτων, τα οποία παρέδιδε και ο Οργανισμός παραλάμβανε κατόπιν των σχετικών παραδοτέων.

«Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή της εταιρείας με τις πληρωμές»

Σε ερώτηση για τις καθυστερήσεις των πληρωμών προς τους αγρότες, η κα Γαργαλάκου ξεκαθάρισε ότι η NEUROPUBLIC δεν είχε ποτέ αναλάβει εργασία πληρωμής ή υποστήριξης πληρωμής. «Η συμβατική μας υποχρέωση ήταν να παραδώσουμε τα συστήματα εμπρόθεσμα και το κάναμε. Οι καθυστερήσεις δεν σχετίζονται με τα δικά μας παραδοτέα», είπε, προσθέτοντας πως όλα τα έργα που αφορούσαν την περίοδο 2023-2027 «εξελίσσονται ομαλά».

«Πρέπει να αναζητηθεί το πρόβλημα στη χειραγώγηση των δεδομένων»

Αναφερόμενη στις πρόσφατες συλλήψεις στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η διευθύνουσα σύμβουλος της NEUROPUBLIC υπογράμμισε ότι «το σκάνδαλο δεν είναι συστημικό», αλλά αφορά τη «χειραγώγηση των δεδομένων που εισάγονταν στο σύστημα, όπως πλαστά μισθωτήρια ή ψευδή Ε9». «Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει τη νομιμότητα ενός μισθωτηρίου», εξήγησε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ευθύνη βαραίνει όσους εισάγουν τα δεδομένα και όχι όσους διαχειρίζονται την πλατφόρμα.

«Οι τηλεπισκοπήσεις γίνονται στο 100% των αγροτεμαχίων»

Η κα Γαργαλάκου επεσήμανε ότι «οι έλεγχοι τηλεπισκόπησης γίνονται στο 100% των αγροτεμαχίων», γεγονός που δείχνει, όπως είπε, «τη διαφάνεια και το εύρος των αυτοματοποιημένων ελέγχων». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2022 οι κωδικοί ελέγχου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν μηδέν, παρότι η εταιρεία είχε αναπτύξει περισσότερους από 400 διαφορετικούς ελέγχους στο πληροφοριακό σύστημα.

Για Σατολιά

Η διευθύνουσα σύμβουλος της NEUROPUBLIC τόνισε, επίσης, ότι ο κ. Σατολιάς «είναι άνθρωπος της παραγωγής» και όχι γνώστης των πολύπλοκων διαδικασιών πληρωμών του Οργανισμού. «Ακόμη και εγώ, με τόσα χρόνια εμπειρίας, δεν γνωρίζω όλες τις εσωτερικές διαδικασίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπήρξε επισύνδεση τηλεφώνου του πατέρα της, στοιχείο που –όπως ανέφερε– περιλαμβάνεται στη δικογραφία, χωρίς ωστόσο να προκύψει οποιοδήποτε επιβαρυντικό εύρημα. «Τα τηλέφωνά του παρακολουθούνταν και το μόνο που βρέθηκε ήταν συνομιλίες με την οικογένειά του», είπε, κάνοντας λόγο για «μια συντονισμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα».

Αναλυτικά το απόσπασμα της κατάθεσής της:

Ο κ. Σατολιάς, αν δεν κάνω λάθος, έχει μια κτηνοτροφική μονάδα. Ο άνθρωπος είναι ένας επαγγελματίας, βγάζει φέτα, αυτό κάνει. Τώρα, το κατά πόσο ξέρει ποια είναι η διαδικασία μιας πληρωμής, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ, μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω ποιες είναι οι ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί ο Οργανισμός με ποιες υπογραφές, πώς προχωράει, τι κάνει, δεν γνωρίζω.

Όμως, ο κ. Σατολιάς, επειδή μου αναφέρατε αρκετά επί των επισυνδέσεων και επειδή ήταν λίγες μέρες πριν που ένας δημοσιογράφος μου έδειξε μια σχετική επισύνδεση που είχε γίνει για τον πατέρα μου και την οποία μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, είναι μέρος της δικογραφίας. Έχετε λάβει γνώση. Ο πατέρας μου παρακολουθείτο και δεν βρέθηκε τίποτα για τον πατέρα μου.

Άρα, λοιπόν, είναι απορίας άξιον όλες αυτές οι συνομιλίες, όλα αυτά που έκανε ο Γαργαλάκος, πού τα έκανε; Τα τηλέφωνά του τα παρακολουθούσαν και το μόνο που βρήκαν ήταν συνομιλίες με την οικογένειά του. Θα έλεγα ότι πάμε σε μια δολοφονία χαρακτήρα.