«Δανεική» κατάθεση

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται από τις πρόσφατες συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός Oργανισμού που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην προέδρου του Οργανισμού, φαίνεται να φωτίζει γεγονότα και πλευρές της υπόθεσης που δεν είχαν αναδειχθεί έως τώρα. Τα ερωτήματα που προκύπτουν πια είναι τέτοια, που αναρωτιέται κανείς αν τίθενται υπό αμφισβήτηση οι επιλογές στον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης πληροφοριών του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο διοίκησης του κ. Βάρρα.

Φαίνεται, τελικά, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κάποιοι προσπάθησαν να την κρατήσουν στα στενά πλαίσια της εξυπηρέτησης δικών τους συμφερόντων αξιοποιώντας πραγματικά διαχρονικά προβλήματα του Oργανισμού, παίρνει μια τροπή που δεν περίμεναν.

Με «ατζέντα»;

Από τις πρώτες μέρες της παρουσίας του στον Οργανισμό, ο Γρηγόρης Βάρρας εμφανίστηκε –κάτι για το οποίο μίλησε και στην Εξεταστική– με τη διάθεση να προχωρήσει σε αλλαγές. Όπως προκύπτει από εσωτερικά σημειώματα και υπηρεσιακή αλληλογραφία, έθεσε ζήτημα αναμόρφωσης των προδιαγραφών στον επίμαχο διαγωνισμό για τον Τεχνικό Σύμβουλο, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει πιο «ανοιχτή» σε περισσότερες εταιρείες.

Ο ίδιος στην κατάθεσή του δηλώνει ότι μοναδική του πρόθεση ήταν να διευρύνει τον ανταγωνισμό. Τα στοιχεία, όμως, τόσο του πολυσέλιδου υπομνήματος προς την Eξεταστική, που συνέταξε, όσο και του υπομνήματος προς τον κ. Μυλωνάκη εγείρουν, πλέον, ερωτήματα για τις προθέσεις αυτές.

Το «δανεικό» υπόμνημα, η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα εμπιστευτικά έγγραφα που βρέθηκαν σε τρίτα χέρια

Κατά τη δικαστική διαμάχη της με την εταιρεία NEUROPUBLIC, η Συνέλιξις καταθέτει δικόγραφο με τις θέσεις της, πανομοιότυπες με αυτές των ΚΥΔ της Ένωσης Αγρινίου κατά τη διαμάχη τους με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η σχετική αποκάλυψη της «ΥΧ» δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα:

Γιατί το υπόμνημα του κ. Βάρρα προς τον κ. Μυλωνάκη, που προέρχεται από κοπτοραπτική των διάφορων δικογράφων των ΚΥΔ της Ένωσης Αγρινίου, καθώς και των εταιρειών-δορυφόρων τους, όπως αυτό κατατέθηκε κατά τη δικαστική διαμάχη για τον διαγωνισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, εμφανίζεται ως δικό του; Γιατί στο πολυσέλιδο υπόμνημά του προς την Εξεταστική Επιτροπή επισυνάπτει τα σχετικά δικόγραφα που στέλνουν τα ΚΥΔ Αγρινίου κ.τ.λ. ως «αποδεικτικά στοιχεία», παραλείποντας όμως να αναφέρει ποιες ήταν οι τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (σ.σ. δεν τα επισυνάπτει); Πόσο πιστευτό μπορεί να είναι ότι κατά την κατάθεσή του ενόρκως στην Εξεταστική Επιτροπή, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δηλώνει ότι δεν θυμάται ότι η επιχειρηματολογία για τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, που «δανείζεται», έχει απορριφθεί τελεσίδικα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Το σημαντικότερο για σήμερα: Πώς εξηγείται ότι η επισυναπτόμενη αλληλογραφία που κατέθεσε ο κ. Βάρρας στο πολυσέλιδο υπόμνημά του και αφορά σε αλληλογραφία μεταξύ του ιδίου και του –τότε– υπουργού, κ. Βορίδη, καθώς και σε διαβαθμισμένα εμπιστευτικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρέθηκε το 2021 στα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία Συνέλιξις και αποκαλύπτει σήμερα η «ΥΧ»; Μάλιστα, το ένα από τα σχετικά έγγραφα είναι από το προσωπικό e-mail του κ. Βάρρα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πού τα βρήκε η εταιρεία; Θεωρείται προνομιακή μεταχείριση –το θέτουμε κομψά– από τον πρόεδρο του Οργανισμού; Πώς θα μπορούσε να εκληφθεί ότι από τη μια στα εμπιστευτικά έγγραφα που κατέθεσε η εταιρεία Συνέλιξις ως «σχετικά» το 2021 είναι το τεύχος προετοιμασίας του διαγωνισμού για τον Τεχνικό Σύμβουλο, ενώ ο κύριος Βάρρας στην ένορκη κατάθεσή του στην Εξεταστική ανέφερε στο υπόμνημά του: «Ό,τι λεχθεί περί άλλων εταιρειών, που πιθανά η διοίκηση ΟΠΕΚΕΠΕ θα ήθελε να λάβει τον διαγωνισμό, ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ότι δεν γνώριζα, αλλά ούτε είχα τη δυνατότητα να ξέρω πόσες άλλες θα συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό». Γνωριζόταν, τελικά, με την εταιρεία;

Υπαρκτά προβλήματα, εύφορο έδαφος

Τελικά, ποιοι ήταν οι συνδαιτημόνες, με ονοματεπώνυμο, που αξιοποίησαν υπαρκτά, χρόνια προβλήματα που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, παρατυπίες ή και παρανομίες (σε αρκετές από αυτές τρέμουν μήπως δουν και το όνομά τους), ως πρόσφορο έδαφος για την υλοποίηση ενός σχεδίου που με το πρόσχημα της κάθαρσης (για την οποία ουδόλως ενδιαφέρονται) θα εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα; Τα ερωτήματα πολλά, οι απαντήσεις λίγες, ας ετοιμαζόμαστε για εκπλήξεις.

Προσφυγή «Συνέλιξις»

Στη φόρα τα εμπιστευτικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα προσωπικά e-mail

Πολυσέλιδο υπόμνημα Βάρρα

Ο ισχυρισμός για πληρωμές με Excel που δεν έγιναν ποτέ(;)

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, που διετέλεσε επικεφαλής από 19 Νοεμβρίου 2019 έως 10 Νοεμβρίου 2020, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του είχαν γίνει πληρωμές επιδοτήσεων μέσω Excel.

Ο ισχυρισμός αυτός προκάλεσε ερωτήματα για τη νομιμότητα και τη διαδικασία των πληρωμών, καθώς και για την ενημέρωση των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες διενεργούν ελέγχους κάθε χρόνο.

Πρώτη η Αθανασία Ρέππα, πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο εκείνη, κατέθεσε χθες, Πέμπτη (9/10), και διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτόν: «Όσο ήμουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, δεν έγινε ποτέ πληρωμή εκτός του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού».

Παράλληλα, στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δηλώσεις του Δημήτρη Μελά, διαδόχου του Γρηγόρη Βάρρα στην προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ (μετά από την τρίμηνη προεδρία του Θεοφάνη Παπά), στην «ΥΧ», ο οποίος αναφέρει: «Δεν θυμάμαι καμία πληρωμή με Excel. Από ό,τι γνωρίζω, όπως είπε και η κα Ρέππα, δεν έγινε καμία τέτοια πληρωμή μέχρι που έφυγε ο κ. Βάρρας». Ο κ. Μελάς τόνισε, επίσης, στην «ΥΧ» ότι κανείς δεν μπορεί να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πληρωμές εκτός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς κάτι τέτοιο είναι αυστηρά απαγορευμένο. Όλες οι πληρωμές επιδοτήσεων, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά μέσα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση αυτή επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στις διαδικασίες του Οργανισμού, καθώς και για τη σημασία της αυστηρής τήρησης των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται δημόσια κονδύλια.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο που φέρνει στο φως η έρευνα του ypaithros.gr και δείχνει καθαρά τα κοινά σημεία

Απόφαση ΣΤΕ

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣΤΕ

Το ενημερωτικό σημείωμα Βάρρα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προσφυγή της εταιρείας Συνέλιξης

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην “ΥΧ” που κυκλοφορεί στα περίπτερα