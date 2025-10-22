Έξι λόγοι για να επιλέξετε το SICMA TREECKLE

Το SICMA TREECKLE είναι ένα εξειδικευμένο μηχάνημα συγκομιδής ελιάς, σχεδιασμένο για να προσφέρει μέγιστη απόδοση, ευκολία χειρισμού και προστασία των ελαιoδέντρων.

Αυτονομία & ευκολία χειρισμού

Τροφοδοτείται από το PTO του τρακτέρ και ελέγχεται εξ ολοκλήρου με ασύρματο τηλεχειριστήριο, προσφέροντας άνεση και αποτελεσματικότητα, ακόμη και όταν ο χειριστής παραμένει στο τρακτέρ.

Δυνατότητα & ευελιξία

Ο τηλεσκοπικός βραχίονας έχει εμβέλεια έως 10 μέτρα με περιστροφή 360°, ενώ η χτένα (κεφαλή) διαθέτει διπλή ταχύτητα ταλάντωσης για προσαρμογή σε κάθε τύπο ελαιώνα.

Αποτελεσματικότητα χωρίς ζημιές

Η ειδικά σχεδιασμένη ταλαντευόμενη χτένα εξασφαλίζει γρήγορη και αποδοτική συγκομιδή χωρίς να τραυματίζει το δέντρο, προστατεύοντας την παραγωγικότητα των ελαιώνων.

Στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή

Με συμπαγή δομή, ενσωματωμένη αντλία υψηλής ισχύος και υδραυλικό κύκλωμα με μονάδα ελέγχου και ψύξης, το TREECKLE προσφέρει μακροχρόνια αξιοπιστία. Είναι κατάλληλο για τρακτέρ από 60 HP και άνω. 100% Made in Italy για να αντέχει στον χρόνο.

Εργονομία και προσαρμοστικότητα

Τα τηλεχειριζόμενα πόδια σταθεροποίησης επιτρέπουν γρήγορη τοποθέτηση, ακόμα και σε ανώμαλο ή κεκλιμένο έδαφος, μειώνοντας τον νεκρό χρόνο και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Γιατί να επιλέξετε το SICMA TREECKLE;

Μέγιστη απόδοση στη συγκομιδή.

Ελαχιστοποίηση ζημιών στα ελαιόδεντρα.

Ευκολία και άνεση χειρισμού.

100% ιταλική ποιότητα και αξιοπιστία.

Η SICMA, με εμπειρία δεκαετιών στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που καλλιεργούν το μέλλον της γης σας. Το SICMA TREECKLE προσφέρεται από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.