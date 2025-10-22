GAEA: 30 χρόνια από τη Μητέρα Γη στο τραπέζι μας 

Η GAEA γιορτάζει φέτος 30 χρόνια ιστορίας, εμπιστοσύνης και αφοσίωσης στη γεύση, τιμώντας τη Μητέρα Γη, που ενέπνευσε το όνομά της. Από το 1995 έως σήμερα, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε πρεσβευτή της αυθεντικής ελληνικής διατροφής, φέρνοντας στα σπίτια οικογενειών παγκοσμίως το πιο αγνό και πολύτιμο δώρο της φύσης: Tο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο.

Η παράδοση που έγινε φιλοσοφία

Για την GAEA, το φαγητό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ανάγκη. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης με τη φύση, τη γη και τις ρίζες μας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της, βρίσκεται η επιμονή στην αγνότητα και στην ποιότητα – αξίες που καθόρισαν τη διαδρομή της όλα αυτά τα χρόνια.

Οι ελιές συλλέγονται προσεκτικά, με το χέρι, από Έλληνες παραγωγούς που γνωρίζουν τη γη τους και σέβονται τον καρπό. Εντός ολίγων ωρών περνούν στο στάδιο της ψυχρής έκθλιψης σε θερμοκρασίες κάτω των 27 βαθμών και χωρίς τη χρήση χημικών, ώστε να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα φυσικά τους αρώματα και οι θρεπτικές τους ιδιότητες.

Κάθε παρτίδα ελαιολάδου περνά από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, με την ομάδα της GAEA να εγκρίνει μόλις το 25% των δειγμάτων που δοκιμάζονται. Το αποτέλεσμα; Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα κορυφαίας καθαρότητας και γεύσης, πιστά στην ουσία της ελληνικής γης.

Βιωσιμότητα με ήθος και καινοτομία

Η GAEA πιστεύει ότι η πραγματική ποιότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον. Στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στην Αιτωλοακαρνανία, που λειτουργεί με διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας, ποιότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας (ISO 22000, BRC, IFS, SMETA) κάθε προϊόν παράγεται με ήθος, τεχνογνωσία και σεβασμό προς τη φύση.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται στενά με Έλληνες παραγωγούς που ακολουθούν υπεύθυνες, φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η GAEA υπήρξε, επίσης, πρωτοπόρος στην καινοτομία, λανσάροντας το πρώτο snack ελιάς σε ανακυκλώσιμη συσκευασία, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση μπορεί να συμβαδίσει με τη σύγχρονη εποχή.

30 χρόνια ελληνικής ψυχής

Μετρώντας πλέον τρεις δεκαετίες πορείας, η GAEA παραμένει σταθερή στις αξίες που την καθόρισαν: Σεβασμός στη φύση, ήθος, ποιότητα και μεράκι. Κάθε προϊόν της αποτελεί ωδή στην αυθεντικότητα της ελληνικής γης και μια υπενθύμιση ότι οι πιο αληθινές γεύσεις είναι αυτές που προέρχονται από τον ήλιο, τη φύση και την αφοσίωση των ανθρώπων της, που την υπηρετούν με αγάπη.

GAEA – 30 χρόνια αγνότητας, γεύσης και ελληνικής ψυχής.

