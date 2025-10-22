Ο χάρτης της παγκόσμιας ελαιοπαραγωγής

Ολοένα και πιο ξεκάθαρη είναι η εικόνα των εκτιμήσεων για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο στις έξι μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου – Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία. Όσο προχωράμε προς την αιχμή της περιόδου συγκομιδής, γίνονται και πιο συγκεκριμένες εκτιμήσεις για την παραγωγή, αν και δεν έχουν φανεί ακόμα οι πιθανές επιπτώσεις από τις φθινοπωρινές βροχές στην ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η παραγωγή ελαιολάδου στις έξι μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου θα φτάσει τους 2,64 εκατ. τόνους. Αν και χαμηλότερη από την περσινή (2,94 εκατ. τόνοι), η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τον πενταετή μέσο όρο των 2,41 εκατ. τόνων.

Μία από τις περιπτώσεις που δεν έχει ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο της ελαιοπαραγωγής είναι η Ελλάδα. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι δεν έχουμε ελαιοκομικό μητρώο. Ειδικά φέτος, οι βροχές του φθινοπώρου –ή η έλλειψή τους– κατά περιοχές, μπορεί να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για 240.000-250.000 τόνους ελληνικού ελαιολάδου, τώρα επικρατεί η εκτίμηση για 220.000 τόνους.

Αναπροσαρμογή στις εκτιμήσεις της έκανε και η Ισπανία. Ενώ τον Σεπτέμβριο είχαν δημοσιευθεί προβλέψεις για 1.500.000 τόνους, οι τελευταίες εκτιμήσεις του υπουργείου Γεωργίας (3 Οκτωβρίου) για τη νέα ελαιοκομική περίοδο είναι στους 1.370.000 τόνους. Αυτό σημαίνει μείωση κατά 3% σε σχέση με πέρυσι.

Στην Ιταλία, σύμφωνα με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα του εμπορίου (Federolio) και της βιομηχανίας (Assitol), η φετινή παραγωγή αναμένεται γύρω στους 300.000 τόνους, που είναι σημαντική άνοδος σε σχέση με την περσινή (περίπου 250.000 τόνοι).

Σταθερή σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα είναι η παραγωγή στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με την Ένωση Ελαιοπαραγωγών και Ελαιοτριβείων «Olivum», η εθνική παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να φτάσει τους 170.000 τόνους το 2025-2026, ένα ποσοστό κοντά σε αυτό που καταγράφηκε στην προηγούμενη περίοδο.

Η Τουρκία έχει ήδη μπει στην παραγωγή του αγουρέλαιου, με τα πρώτα δείγματα να είναι εξαιρετικά σε ποιότητα. Όμως, οι εκτιμήσεις για την ποσότητα του ελαιολάδου που θα παραχθεί στη γειτονική χώρα είναι δυσοίωνες. Από την αρχή, μιλούσαν για πτώση της παραγωγής κατά 40%, ενώ οι νεότερες προβλέψεις κάνουν λόγο για μείωση κατά 50% σε σχέση με πέρυσι, που ήταν μια χρονιά-ρεκόρ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Αϊβαλί, Αλί Ουτσάρ, δήλωσε ότι φέτος αναμένεται συγκομιδή ελαιολάδου σε εθνικό επίπεδο μεταξύ 200.000 και 250.000 τόνων, ενώ πέρυσι είχε φτάσει τους 475.000 τόνους.

Αντίθετα, η Τυνησία διατηρεί θετικές προοπτικές. Οι αισιόδοξες προβλέψεις μιλούν για συγκομιδή-ρεκόρ, ύψους 400.000 τόνων, αλλά μόνον εάν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκομιδή στην Τυνησία κορυφώνεται στα μέσα Δεκεμβρίου. Οι πιο συντηρητικές προβλέψεις των ειδικών μιλούσαν μέχρι πρότινος για 340.000 τόνους – ελαφρώς μειωμένη, δηλαδή, παραγωγή σε σχέση με πέρυσι.

Νέος «παίκτης» στη διεθνή αγορά ελαιολάδου αναμένεται να είναι το Μαρόκο, που φέτος περιμένει παραγωγή-ρεκόρ, ύψους 200.000 τόνων. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, που βασίζονται εν πολλοίς στην αύξηση των στρεμμάτων με ελαιώνες, το Μαρόκο θα ξεπεράσει την Πορτογαλία και θα πάρει τη θέση της ανάμεσα στις έξι μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου.