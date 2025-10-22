Ο ΣΕΒΙΤΕΛ και ο ρόλος του στην ελληνική ελαιοκομία

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί τον εθνικό φορέα εκπροσώπησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση, στην εμπορία και στην εξαγωγή ελαιολάδου και πυρηνελαίου στην Ελλάδα. Τα μέλη του περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην προβολή του ελληνικού ελαιολάδου στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ έχει ως βασική αποστολή την προώθηση και την προστασία του τυποποιημένου επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του και να αναδειχθεί η υψηλή του ποιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, εκπροσωπεί θεσμικά τον κλάδο απέναντι στην ελληνική πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC), συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν τον τομέα του ελαιολάδου. Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους του ΣΕΒΙΤΕΛ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου.

Ο Σύνδεσμος στηρίζει την εφαρμογή αυστηρών προτύπων ελέγχου, την ορθή τυποποίηση και την ενημέρωση των καταναλωτών για τη διαφορά ανάμεσα στο επώνυμο και το χύμα ελαιόλαδο. Παράλληλα, προωθεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη του, καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές.

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα προώθησης, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια και καμπάνιες ενημέρωσης για τη διατροφική αξία του ελαιολάδου και την ανάγκη στήριξης της ελληνικής παραγωγής. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον κλάδο.

Με όραμα τη διατήρηση της παγκόσμιας φήμης του ελληνικού ελαιολάδου ως προϊόντος ανώτερης ποιότητας, ο ΣΕΒΙΤΕΛ συνεχίζει να εργάζεται για τη στήριξη της ελληνικής ελαιοκομίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την προστασία των συμφερόντων του κλάδου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εθνική οικονομία και την αγροτική ανάπτυξη.

Ο Σύνδεσμος ενισχύει δυναμικά τη διεθνή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας τα μέλη του να επενδύσουν στην εξωστρέφεια μέσα από τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές και πρωτοβουλίες προώθησης που αναδεικνύουν το ελληνικό ελαιόλαδο παγκοσμίως.

γράφει ο Γεώργιος Μητράκος, διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ