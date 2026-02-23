EY: Σημαντικό το αποτύπωμα του ελληνικού κλάδου τροφίμων και ποτών στον διαγωνισμό «Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2025»

Ισχυρή ήταν η εκπροσώπηση του ελληνικού κλάδου τροφίμων και ποτών στον φετινό διαγωνισμό ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025. Συγκεκριμένα, τρεις από τους τέσσερις νικητές των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης του διαγωνισμού προέρχονται από τον δυναμικό αυτό κλάδο, ο οποίος αφήνει ένα σημαντικό αποτύπωμα στη διοργάνωση.

Όπως ανακοίνωσε η EY Ελλάδος, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, ο Ανδρέας Δημητρίου, πρόεδρος του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ έλαβε το Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας, ο Θωμάς Δούζης, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, της ERGON FOODS είναι ο Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας και ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, διευθύνων σύμβουλος, της ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ είναι ο Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας. Οι τρεις επιχειρηματίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν στον κλάδο τους με την εξαιρετική τους πορεία, διαχρονικά.

Η ΠΙΝΔΟΣ, υπό την προεδρία του Ανδρέα Δημητρίου από το 2012, μετεξελίχθηκε από έναν παραδοσιακό αγροτικό συνεταιρισμό σε έναν πλήρως καθετοποιημένο, ενεργειακά αυτόνομο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο οργανισμό, συνδυάζοντας την υψηλή οικονομική αποτελεσματικότητα, με την έντονη κοινωνική υπευθυνότητα. Ως ένας από τους ισχυρότερους οργανισμούς του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, και διεθνές παράδειγμα σύγχρονου συνεταιριστικού προτύπου, η ΠΙΝΔΟΣ αριθμεί περισσότερα από 500 μέλη-παραγωγούς, πάνω από 100 συνεργάτες-παραγωγούς και απασχολεί περισσότερους από 1.700 εργαζομένους. Παράλληλα, διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο 18 κέντρων διανομής, εξυπηρετώντας περισσότερα από 8.000 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ERGON, την οποία ξεκίνησε ο Θωμάς Δούζης το 2008 μαζί με τον αδελφό του, δημιουργήθηκε ως το brand που θα ένωνε δεκάδες μικρούς Έλληνες παραγωγούς, με εξαιρετικά προϊόντα και θα τους έδινε πρόσβαση στον κόσμο. Σήμερα, η ERGON διαθέτει 27 σημεία σε 3 ηπείρους και περισσότερα από 600 προϊόντα. Από το πρώτο εστιατόριο-παντοπωλείο στη Θεσσαλονίκη το 2011, μέχρι τα ERGON Houses, τα ERGON Agoras και τα διεθνή concepts από το Λονδίνο έως τη Μέση Ανατολή, η ERGON με σταθερή φιλοσοφία, τόλμη, ποιότητα και συνέπεια, συνεχίζει να εξελίσσεται, εμπνέοντας ανθρώπους, αγορές και σύγχρονες γαστρονομικές κουλτούρες σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου, με πάθος για την αμπελουργία και σπουδές οινολογίας στο Bordeaux, έχει συνδέσει το όνομά του με τη Μαλαγουζιά και την αναβίωση της ιστορικής ποικιλίας. Δημιούργησε το 1981 το Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή και έθεσε τις βάσεις για πρωτοποριακά εγχειρήματα στον χώρο του κρασιού. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε νέα οινοποιεία, πειραματικούς αμπελώνες και διεθνείς αγορές, επενδύοντας στη βιώσιμη καλλιέργεια, την τεχνολογία και την ανάδειξη του οινικού πολιτισμού, μέσω του Μουσείου Οίνου Γεροβασιλείου και του οινοτουρισμού. Έχει ιδρύσει και συνιδρύσει πέντε οινοποιεία στην Ελλάδα, σήμερα καλλιεργεί περισσότερα από 2.500 στρέμματα, παράγει 40 ετικέτες και απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους.

Οι τρεις επιχειρηματίες, με μεστή παρουσία στον κλάδο τροφίμων και ποτών μαζί με τον Χάρη Βαφειά, διευθύνοντα σύμβουλο της VAFIAS GROUP, ο οποίος είναι ο Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας του διαγωνισμού θα διεκδικήσουν τον τίτλο EY «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» Ελλάδος 2025, στην τελετή Απονομής του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι ο μεγάλος νικητής θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο τον Μάιο του 2026.