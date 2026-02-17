Νέα διεθνής διάκριση για το Τυροκομείο Πιτταρά στα International Taste Awards

Μια ακόμη σπουδαία διεθνή αναγνώριση απέσπασε το Τυροκομείο Πιτταρά στα International Taste Awards, έναν από τους πλέον καταξιωμένους και αξιόπιστους θεσμούς γευστικής αξιολόγησης παγκοσμίως. Ο διαγωνισμός συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες προϊόντα από περισσότερες από 100 χώρες, τα οποία αξιολογούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους σεφ και γευσιγνώστες, μέλη κορυφαίων γαστρονομικών οργανισμών, με μοναδικό κριτήριο την αυθεντική γευστική εμπειρία και την ανώτερη ποιότητα.

Crystal Taste Award για τη Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. Πιτταρά 12μηνης Ωρίμανσης

Η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. Πιτταρά 12μηνης Ωρίμανσης κατέκτησε το Crystal Taste Award, μία εξαιρετικά σπάνια και τιμητική διάκριση, η οποία απονέμεται αποκλειστικά σε προϊόντα που έχουν βραβευθεί με 3 αστέρια για τρεις συνεχόμενες χρονιές.

Πρόκειται για το πρώτο σκληρό τυρί από την Ελλάδα που λαμβάνει αυτή τη διάκριση στην ιστορία του International Taste Institute, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σταθερότητα, τη συνέπεια και το υψηλό επίπεδο ποιότητας που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τα προϊόντα του Τυροκομείου Πιτταρά.

Πολλαπλές διακρίσεις Superior Taste Award

Παράλληλα, με Superior Taste Award διακρίθηκαν και τα εξής προϊόντα:

Κεφαλοτύρι Νάξου Πιτταρά 12μηνης Ωρίμανσης — 2 αστέρια

— 2 αστέρια Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. Πιτταρά — 2 αστέρια

— 2 αστέρια Γραβιέρα Πιτταρά σε Μπαστούνι — 1 αστέρι

— 1 αστέρι Μυζήθρα Γλυκιά Νάξου Πιτταρά — 2 αστέρια

— 2 αστέρια Ξινοτύρι Φρέσκο Νάξου Πιτταρά — 2 αστέρια

— 2 αστέρια Ξινότυρο Νάξου Πιτταρά — 3 αστέρια

Πιστοί στο πλάνο μας: ποιότητα, αυτάρκεια, γνησιότητα

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τη φιλοσοφία και το όραμα της οικογένειας Πιτταρά, που εδώ και δεκαετίες παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην παραγωγή ποιοτικών και γνήσιων ναξιώτικων τυροκομικών προϊόντων.

Στο Τυροκομείο Πιτταρά, η ποιότητα δεν αποτελεί συγκυριακό στόχο αλλά συνειδητή και διαρκή επιλογή. Με ένα πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, το τυροκομείο παράγει αποκλειστικά με γάλα προερχόμενο από την ιδιόκτητη κτηνοτροφική του μονάδα στη Νάξο, διασφαλίζοντας απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας — από την παραγωγή ζωοτροφών και τη διατροφή των ζώων, έως την τυροκόμηση και την τελική ωρίμανση των τυριών.

Στόχος παραμένει η διαφύλαξη της γνήσιας ταυτότητας της Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π., καθώς και όλων των παραδοσιακών ναξιώτικων προϊόντων που παράγουμε, η ανάδειξη της μοναδικότητας του ναξιώτικου γάλακτος και η διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών τυροκόμησης, συνδυαστικά με σύγχρονες πρακτικές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

Από τον σπόρο στο ράφι – με σεβασμό στον άνθρωπο, το ζώο και το περιβάλλον

Με συνέπεια στο πλάνο του, το Τυροκομείο Πιτταρά συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ευζωία των ζώων, στη διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων και στην εξέλιξη των προϊόντων του, με βασική επιδίωξη να προσφέρει τυριά υψηλής γαστρονομικής αξίας, αντάξια της ιστορίας και της παράδοσης της Νάξου.

Με συνέπεια και συνέχεια από τον σπόρο στο ράφι, προσφέρουμε γνήσια παραδοσιακά προϊόντα για εμάς και τα παιδιά μας, πάντα πιστοποιημένα για την ευζωία των ζώων μας και με μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές.

Η Νάξος στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας

Οι διεθνείς αυτές διακρίσεις δεν αφορούν μόνο το Τυροκομείο Πιτταρά, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διεθνή προβολή της Νάξου ως τόπου κορυφαίας γαστρονομίας, ενισχύοντας τη θέση των ελληνικών προϊόντων Π.Ο.Π. και παραδοσιακών τυριών στις παγκόσμιες αγορές.

Με μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, πάντα άριστης ποιότητας, με αγάπη για τα ζώα μας και με σεβασμό σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας “από το σπόρο στο ράφι” με στόχο να προσφέρουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας.