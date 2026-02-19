BASF: Ημερίδα για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών και τις ασθένειες της ελιάς, στις 26/2 στο Μεσολόγγι

Ημερίδα για τις ασθένειες της ελιάς και την στήριξη των ελαιοπαραγωγών διοργανώνει η ΒASF, την Πέμπτη 26/2 στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι .

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας να είμαστε δίπλα στους ελαιοπαραγωγούς και να ανταποκρινόμαστε στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, οργανώνουμε μια ημερίδα με θέμα: «Η σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενειών της ελιάς»

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΔΟΕΠΕΛ, ενώ οι ομιλητές θα προέρχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

🗓 Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026 – 18:30

📍 Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Μεσολόγγι

Η δράση αυτή στοχεύει στο να στηρίξουμε με πρακτική και αξιόπιστη γνώση τους παραγωγούς της περιοχής, δίνοντάς τους σύγχρονες απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».