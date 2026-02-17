Σε τροχιά αύξησης των πωλήσεων και δημιουργίας νέων προϊόντων η Άροσις

Το 2024 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Άροσις, σηματοδοτώντας μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης, επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών που επαναπροσδιορίζουν τη θέση της ελληνικής εταιρείας στον κλάδο των οσπρίων. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή το 2024, η εξαγορά της Προϊόντα Γης Βοΐου το 2025 και η ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας συνθέτουν ένα νέο παραγωγικό και επιχειρηματικό μοντέλο με σαφή προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διατηρεί στενή σχέση εμπιστοσύνης με εκατοντάδες Έλληνες καλλιεργητές, επενδύοντας στην ηθική εμπορική πρακτική και στη μακροχρόνια συνεργασία με την ελληνική ύπαιθρο. Σε ένα περιβάλλον κλιματικής αβεβαιότητας, μεταβαλλόμενων αποδόσεων και αυξανόμενων απαιτήσεων των αγορών, η Άροσις σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της με έμφαση στη μεταποίηση, τα νέα προϊόντα, τα σύγχρονα δίκτυα διανομής και την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών έργων στα δύο εργοστάσια σε Καστοριά και Τσοτύλι. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τρύφων Φωτιάδης, μιλά στο ypaithros.gr για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και το όραμα της επόμενης ημέρας. Αναλύει, επίσης, πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη, ποιες αγορές αποτελούν προτεραιότητα και με ποιον τρόπο η καινοτομία μπορεί να μετατρέψει ένα παραδοσιακό προϊόν σε σύγχρονη διατροφική πρόταση με διεθνή απήχηση.

Πώς έχει αποδώσει η στρατηγική είσοδος του fund του Ν. Καραμούζη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από το 2024;

Η στρατηγική είσοδος του SMERemediumCAP στο μετοχικό κεφάλαιο της Άροσις, εκτός της οικονομικής ενδυνάμωσης, συνέτεινε σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιτάχυνση ανάπτυξης, νέες επενδύσεις, εξαγορά της Προϊόντα Γης Βοΐου και σταδιακή προσαρμογή της Άροσις/ Voion στα επίπεδα λειτουργίας μιας μεγάλης εταιρείας.

Πώς έχουν διαμορφωθεί ο τζίρος και τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας για το 2025;

Το 2025 έκλεισε για την Άροσις/Voion με τζίρο στα 6,6 εκατ. ευρώ, που σημαίνει αύξηση άνω του 25% σε σχέση με το 2024 και πετύχαμε θετικό EBITDA.

Έχετε προχωρήσει σε συνέργειες με την Προϊόντα Γης Βοΐου; Έχουν αποδώσει;

Η εταιρεία Προϊόντα Γης Βοΐου διέπεται από τις ίδιες αρχές και φιλοσοφία με αυτές της Άροσις και ταυτόχρονα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, όσον αφορά τη δραστηριοποίησή της στο χονδρεμπόριο της Ελλάδας και τις αγορές του εξωτερικού. Οι συνέργειες προχωράνε και αποδίδουν με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2026, όπου και θα ολοκληρωθούν μαζί και με τα επενδυτικά προγράμματα.

Σχεδιάζετε άλλες εξαγορές;

Είμαστε ανοιχτοί σε συμπράξεις με κοινές αξίες, στόχους και όραμα.

Εκτός από τις αγορές όπου ήδη εξάγετε το 20% των πωλήσεων σας, έχετε σκοπό να επεκταθείτε και αλλού;

Οι διαδικασίες των εξαγωγών είναι αργές και απαιτούν μεγάλες επενδύσεις σε κεφάλαιο και ανθρώπους. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να εδραιώσουμε την παρουσία μας στις αγορές που ήδη δραστηριοποιούμαστε. Για παράδειγμα, στην αγορά των ΗΠΑ επιχειρούμε από το 2000. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε κάθε νέα ευκαιρία, π.χ. πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία και τις χώρες της Βαλτικής, θέτοντας στέρεες βάσεις διείσδυσης.

Πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση σας με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς;

Η σχέση μας με τους καλλιεργητές οσπρίων είναι σχέση ζωής. Είτε έχουμε συμβόλαιο είτε προφορική συμφωνία, από το 1956, τηρούμε με ευλάβεια κάθε συμφωνία και έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε με αγροτικές οικογένειες 4ης γενιάς. Στηρίζουμε πάνω από 230 αγροτικές οικογένειες, κυρίως σε 8 νομούς της Ελλάδας (Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη), αλλά και σε όσες περιοχές υπάρχουν εξαιρετικοί παραγωγοί. Με όλους εφαρμόζουμε τις αρχές του Ηθικού Εμπορίου (Fair Trade) και συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους. Η Άροσις/Voion πρώτα διαλέγει ανθρώπους και μετά χωράφια.

Πόσους τόνους οσπρίων επεξεργάζεστε;

Η Άροσις/Voion προμηθεύεται ετησίως από 2.500 έως 3.000 τόνους οσπρίων, η πλειοψηφία εκ των οποίων είναι ελληνικής προέλευσης.

Πώς πήγε η περσινή χρονιά για τις καλλιέργειες των οσπρίων στην Ελλάδα από πλευράς αποδόσεων και ποιότητας; Τι προβλέπετε για τη φετινή χρονιά;

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι σοδειές βαίνουν μειούμενες και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Η περυσινή χρονιά ήταν απ’ τις καλύτερες των τελευταίων ετών στις φακές και τα ρεβύθια, σταθερή στα μέτρια φασόλια και κακή στα φασόλια γίγαντες και το πλακέ. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώνονται στους γίγαντες και τα πλακέ, ενώ στα υπόλοιπα αυξομειώνονται ανάλογα με την εναλλαγή με άλλες καλλιέργειες και τη ζήτηση της προηγούμενης χρονιάς.

Έχετε σκοπό να μπείτε σε νέα προϊόντα ή/ και νέα κανάλια διανομής;

Η αναζήτηση νέων προϊόντων, που να προσθέσουν αξία στον καταναλωτή, είναι συνεχής και το 2026 θα παρουσιάσουμε κάποια από αυτά. Έχουμε επιλέξει να αναπτυχθούμε περαιτέρω στα κανάλια της λεγόμενης μικρής αγοράς, του χονδρεμπορίου και του HO.RE.CA.

Γενικότερα, αναζητούμε τα κατάλληλα προϊόντα που θα ταιριάζουν με τη φιλοσοφία και την εμπειρία μας. Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε, όταν προκύψουν ευκαιρίες και προοπτικές.

Έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό πλάνο των 5,2 εκατ. ευρώ που είχατε ανακοινώσει το 2024; Θα προχωρήσετε στο άμεσο μέλλον και σε νέες επενδύσεις;

Το επενδυτικό πλάνο του εργοστασίου της Καστοριάς αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027. Περιλαμβάνει επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων αυτοματοποίησης. Θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, υπηρεσιών και της εργασιακής ζωής των εργαζομένων. Μέσα στο 2026 θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και στο εργοστάσιο του Τσοτυλίου με τους ίδιους στόχους. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των επενδύσεων θα αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις μας.