FAO – Στενά Ορμούζ: Ο χρόνος για δράση τελειώνει…

Έχοντας μιλήσει τις προηγούμενες εβδομάδες για το ενδεχόμενο μίας «τέλειας καταιγίδας», τον κώδωνα του κινδύνου για μια παγκόσμια αγροδιατροφική κρίση κρούει για ακόμη μία φορά ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), προειδοποιώντας ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να εξελιχθεί πλέον σε σοβαρό σοκ για τις αγορές τροφίμων σε διάστημα, μάλιστα, ίσως και μικρότερο του έτους. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το κλείσιμο του στρατηγικού αυτού περάσματος δεν αποτελεί μια απλή προσωρινή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα, αλλά την απαρχή μιας ευρύτερης συστημικής κρίσης που απειλεί να επηρεάσει ολόκληρη την παγκόσμια αγροδιατροφική αλυσίδα, μέσα στους επόμενους έξι ως δώδεκα μήνες.

Ο FAO επισημαίνει ότι το διαθέσιμο χρονικό παράθυρο για προληπτική δράση περιορίζεται ταχύτατα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα από κυβερνήσεις και παραγωγούς σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές αγροτικών εισροών, τη χρηματοδότηση και τις καλλιεργητικές επιλογές θα καθορίσουν εάν η σημερινή κρίση θα μετατραπεί σε γενικευμένη κρίση τιμών τροφίμων, τονίζει.

Ήδη, οι πρώτες επιπτώσεις είναι ορατές, με τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού να καταγράφει και τον Απρίλιο άνοδο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για σοκ που εξελίσσεται αλυσιδωτά, επηρεάζοντας κατά σειρά ενέργεια, λιπάσματα, σπόρους, αποδόσεις και τελικά τιμές των αγροτικών προϊόντων αυξάνοντας τον πληθωρισμό των τροφίμων.

Με τους εκπροσώπους του να επισημαίνουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με τη συνδρομή του Οργανισμού, ο FAO προτείνει μία δέσμη 25 μέτρων, τα περισσότερα με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και άμεσες παρεμβάσεις για την αποτροπή της κρίσης, η οποία αν συνδυαστεί και με ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο θα έχει ακόμη μεγαλύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια αγροδιατροφική αλυσίδα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η ταχεία ανάπτυξη εναλλακτικών χερσαίων και θαλάσσιων εμπορικών διαδρόμων και η εξαίρεση της ανθρωπιστικής επισιτιστικής βοήθειας από εμπορικούς περιορισμούς. Ταυτόχρονα, σε αγρονομικό επίπεδο συστήνονται πρακτικές όπως η συγκαλλιέργεια δημητριακών και οσπρίων για τον περιορισμό της ανάγκης για αζωτούχα, αλλά και μέτρα ενίσχυσης της χρηματοδότησης παραγωγών, ΜμΕ και αλυσίδων αξίας μέσω χαμηλότοκων δανείων έκτακτης ανάγκης.