Δείκτης Τιμών Τροφίμων FAO: Συνεχιζόμενη άνοδος στις διεθνείς τιμές τροφίμων με αιχμή φυτικά έλαια και κρέας

Νέα άνοδο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, κατέγραψε τον Απρίλιο του 2026 ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO (FFPI) φτάνοντας -κατά μέσο όρο- στις 130,7 μονάδες (+1,6% σε μηνιαία βάση). Η αύξηση, που καταγράφει ο Διεθνής Οργανισμός για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία των Ηνωμένων Εθνών, αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή άνοδο των τιμών φυτικών ελαίων, κρέατος και σιτηρών, με βασικούς παράγοντες την περιορισμένη προσφορά, τις κλιματικές συνθήκες, αλλά και το αυξημένο κόστος εισροών που επηρεάζει ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Αντίθετα, η πτώση στις τιμές γαλακτοκομικών και ζάχαρης λειτούργησε μόνο μερικώς αντισταθμιστικά, χωρίς να ανακόψει τη γενική ανοδική τάση. Σε ετήσια βάση, παραμένει ελαφρώς υψηλότερος από πέρυσι, αλλά σημαντικά χαμηλότερος (18,4%) από το ιστορικό ρεκόρ του 2022, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά κινείται μεν σε υψηλά, αλλά πιο σταθεροποιημένα επίπεδα. Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, αποτελεί μέτρο καταγραφής της μηνιαίας μεταβολής των διεθνών τιμών ενός καλαθιού βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Σιτηρά: Ανοδικές πιέσεις από καιρό και κόστος εισροών

Ο δείκτης τιμών σιτηρών αυξήθηκε κατά 0,8%, στις 111,3 μονάδες, με διαφοροποιήσεις μεταξύ των βασικών προϊόντων. Οι τιμές του σιταριού ενισχύθηκαν λόγω ξηρασίας σε περιοχές των ΗΠΑ και ανησυχιών για μειωμένες βροχοπτώσεις στην Αυστραλία. Επιπλέον, η αγορά επηρεάστηκε από προσδοκίες περιορισμού των καλλιεργειών το 2026, καθώς οι παραγωγοί στρέφονται σε λιγότερο απαιτητικές σε λίπανση καλλιέργειες, λόγω υψηλού κόστους εισροών.

Οι τιμές του καλαμποκιού αυξήθηκαν, εξαιτίας περιορισμένων εποχικών αποθεμάτων, δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Βραζιλία και ξηρασίας κατά τη σπορά στις ΗΠΑ. Η ζήτηση για αιθανόλη, ενισχυμένη από υψηλές τιμές πετρελαίου, πρόσθεσε επιπλέον ανοδική πίεση.

Το ρύζι σημείωσε άνοδο 1,9%, καθώς αυξήθηκαν τα κόστη παραγωγής και εμπορίας στις χώρες εξαγωγής λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας και παραγώγων πετρελαίου. Αντίθετα, το σόργο υποχώρησε κατά 4% λόγω ασθενέστερης ζήτησης από μεγάλους εισαγωγείς και βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς.

Φυτικά έλαια: Η ισχυρότερη ανοδική κίνηση της αγοράς

Ο δείκτης φυτικών ελαίων κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 5,9%, στις 193,9 μονάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022. Η άνοδος αφορά όλα τα βασικά έλαια: φοινικέλαιο, σογιέλαιο, ηλιέλαιο και κραμβέλαιο.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη ζήτηση από τον τομέα βιοκαυσίμων, ιδιαίτερα σε ΗΠΑ και ΕΕ, όπου πολιτικά κίνητρα ενισχύουν τη χρήση τους για ενεργειακούς σκοπούς, με τις υψηλές τιμές πετρελαίου να ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση. Παράλληλα, οι ανησυχίες για μειωμένη παραγωγή στη Νοτιοανατολική Ασία στήριξαν τις τιμές φοινικελαίου, ενώ το ηλιέλαιο επηρεάστηκε από περιορισμένη προσφορά στη Μαύρη Θάλασσα.

Κρέας: Ιστορικό υψηλό λόγω περιορισμένης προσφοράς

Ο δείκτης τιμών κρέατος αυξήθηκε κατά 1,2%, στις 129,4 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, με όλες, σχεδόν τις κατηγορίες να σημειώνουν άνοδο. Οι τιμές του βοείου κρέατος έφτασαν σε νέο υψηλό λόγω περιορισμένης προσφοράς σε βασικές χώρες παραγωγής και ισχυρής ζήτησης από την Κίνα. Το χοιρινό αυξήθηκε στην ΕΕ, ενώ τα πουλερικά ενισχύθηκαν λόγω ισχυρής ζήτησης από αγορές της Αφρικής. Χωρίς σημαντικές μεταβολές παρέμεινε, ωστόσο, το αιγοπρόβειο.

Γαλακτοκομικά: Υπό πίεση εξαιτίας αυξημένης παραγωγής

Αντίθετα, υποχώρηση κατά 1,1%, στις 119,6 μονάδες, κατέγραψε ο δείκτης γαλακτοκομικών, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών βουτύρου και τυριών, λόγω άφθονης προσφοράς γάλακτος στην ΕΕ και ισχυρής εποχικής παραγωγής στην Ωκεανία.

Οι αυξημένες ποσότητες γάλακτος ενίσχυσαν την παραγωγή τυριών και αύξησαν τη διαθεσιμότητα κρέμας, πιέζοντας τις τιμές. Αντίθετα, η σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος κινήθηκε ανοδικά, υποστηριζόμενη από ισχυρή ζήτηση από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Ζάχαρη: Υποχώρηση ως αποτέλεσμα των προσδοκιών για επάρκεια

Τέλος, ο δείκτης της ζάχαρης μειώθηκε κατά 4,7%, στις 88,5 μονάδες, αντανακλώντας τις προσδοκίες για επαρκή παγκόσμια προσφορά. Οι βελτιωμένες παραγωγικές προοπτικές σε Κίνα και Ταϊλάνδη σε συνδυασμό με την έναρξη της συγκομιδής στη Βραζιλία υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενίσχυσαν την εκτίμηση για αυξημένη διαθεσιμότητα.