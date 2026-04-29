Στενά του Ορμούζ: Συντονισμένη Δράση εντός τριμήνου ζητά ο FAO

Η συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή του Κόλπου και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλούν έντονους κραδασμούς στα παγκόσμια αγροδιατροφικά συστήματα, επεσήμανε κατά την παρέμβαση του ο Γενικός Διευθυντής του FAO, Qu Dongyu, στο 180ό Συμβούλιο του οργανισμού την Τρίτη. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε για άμεσες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και κάλεσε σε επείγουσα, συντονισμένη πολιτική αντίδραση σε διεθνές επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, ο διεθνής οργανισμός συστήνει την εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών, ενίσχυση της παρακολούθησης των αγορών αλλά και αποφυγή περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας και λιπασμάτων.

Παράλληλα, ο FAO ζητά την παροχή οικονομικής στήριξης προς τους αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που προκαλούν αυξανόμενο κόστος παραγωγής και διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.