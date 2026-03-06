Στα 200 κιλά το στρέμμα η παραδοτέα ποσότητα για την συνδεδεμένη ρυζιού

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό στην ημερίδα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ) με θέμα «Καλλιεργούμε αξία στο ελληνικό ρύζι», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ορυζοκαλλιέργειας, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και τις πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις στο κόστος μεταφορών και παραγωγής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, το πρόγραμμα αγροτικού ρεύματος «ΓΑΙΑ» και ο μειωμένος ΦΠΑ σε λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ειδικά για την ορυζοκαλλιέργεια, ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι υπεγράφη τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση, με την οποία για την καλλιεργητική περίοδο 2025 μειώνεται η παραδοτέα ποσότητα ρυζιού στα 200 κιλά ανά στρέμμα και παρατείνεται η προθεσμία παράδοσης έως τις 16 Μαρτίου, εξέλιξη που ανταποκρίνεται σε βασικά αιτήματα των παραγωγών.

Ο κ. Ανδριανός στάθηκε επίσης στην ανάγκη ευρύτερης χρήσης πιστοποιημένου σπόρου, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, ενώ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την προστασία της εγχώριας παραγωγής και την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι προωθείται η δημιουργία Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΑΑΔΕ, ώστε τα ελληνικά προϊόντα να μπορούν να παρακολουθούνται από το χωράφι έως το ράφι.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι η στήριξη του ελληνικού ρυζιού και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου αποτελούν σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας: «Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τους παραγωγούς και τον κλάδο ώστε να δώσουμε στο ελληνικό ρύζι την προστιθέμενη αξία που του αξίζει».