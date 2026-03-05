ΚΕΟΣΟΕ: Σε χαμηλά επίπεδα, αλλά ελαφρώς αυξημένη η ελληνική οινοπαραγωγή 2025/2026

Στα 1.645.266 hl καταγράφηκε, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, ο όγκος της παραγωγής οίνου στη χώρα μας την αμπελοοινική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΑΑΤ, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όγκος που είναι ο τρίτος χαμηλότερος όλων των εποχών (με χαμηλότερο όλων των εποχών τον όγκο της περιόδου 2023/2024 στα 1.379.433 hl).

Η οριστική και βασισμένη στις Δηλώσεις Παραγωγής των οινοποιείων και των μεταποιητών, παραγωγή οίνου εμφανίζεται αυξημένη κατά 15% το 2025/2026 σε σύγκριση με την παραγωγή 2024/2025. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο ελληνικός αμπελώνας παράγει ποσότητες που δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των οινοποιείων, με άμεσο αποτέλεσμα και την άνοδο των τιμών των οίνων στο χονδρεμπόριο στην ενδιάμεση αγορά, χωρίς όμως αντίστοιχη άνοδο των τιμών στην σταφυλική παραγωγή. Μειωμένη επίσης κατά 15,07% εμφανίζεται η ελληνική οινοπαραγωγή σε σύγκριση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Η μικρή οινοπαραγωγή, οφείλεται κυρίως στα ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τους παγετούς του περασμένου Μαρτίου και Απριλίου και την ξηρασία που ήταν χαρακτηριστικά της περασμένης άνοιξης και του καλοκαιριού. Παρατηρώντας τα στοιχεία εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ελληνική οινοπαραγωγή, απέχει πλέον μακράν από το μέσο όρο της εικοσαετίας (1993-2013), που σε μέσο όρο ανερχόταν στα 3.577.000 hl, αφού επιπλέον εκτός των ακραίων κλιματικών φαινομένων, επιδρά έντονα στο ύψος της, η μείωση των εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας.

Στα επιμέρους χαρακτηριστικά της οινοπαραγωγής 2025/2026, παρατηρούνται ανά κατηγορία οίνου οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον όγκο σε όλες τις κατηγορίες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2024/2025, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Οίνων Ποσοστιαία μεταβολή Οίνοι με ΠΟΠ -10,25% Οίνοι με ΠΓΕ +11,15% Ποικιλιακοί Οίνοι +38,92% Οίνοι χωρίς ΓΕ +15,09% Άλλοι οίνοι και γλεύκη +228,57%

Επί του συνόλου της οινοπαραγωγής το μερίδιο των οίνων με ΠΟΠ ανέρχεται σε 8,20% (134.939 hl), των οίνων με ΠΓΕ σε 25,05% (412.103 hl), των ποικιλιακών οίνων σε 17,18% (282.712 hl), των οίνων χωρίς ΓΕ σε 49,29% (810.947 hl) και των άλλων οίνων σε 0,28%, ποσοστά που υποδηλώνουν την κατά το ήμισυ παραγωγή οίνων για μαζική κατανάλωση, έναντι της παραγωγής οίνων με Γεωγραφική Ένδειξη.

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων από την ΚΕΟΣΟΕ είναι η ποσοστιαία σύνθεση των οίνων σύμφωνα με την παραγωγή λευκών και ερυθρών και ερυθρωπών οίνων.

Στο σύνολο της οινοπαραγωγής οι λευκοί οίνοι αντιπροσωπεύουν το 66,27% (1.090.332 hl), ενώ οι ερυθροί και οι ερυθρωποί και οι άλλοι οίνοι το 32,09% (527.888 hl).

Να επισημανθεί ότι η χαμηλή διαθεσιμότητα οίνων το 2023 (παραγωγή οίνων + αποθέματα οίνων), προκάλεσε εκτός των άλλων και την εκρηκτική αύξηση εισαγωγών οίνων το 2024 κατά 39,95% και ότι το ίδιο ισχύει και για το 2025, έτος κατά το οποίο οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 18,73% περαιτέρω.

Ακολουθεί διαχρονικός πίνακας της ελληνικής οινοπαραγωγής 1990-2025, σύμφωνα με τον οποίο διαπιστώνεται μείωση της οινοπαραγωγής από το 1990 κατά 40% περίπου σε μέσους όρους.

Πηγή: keosoe.gr