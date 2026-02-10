Τιμές σιτηρών: Εν αναμονή των αποψινών εκθέσεων του USDA

Η παγκόσμια αγορά σιταριού διανύει μια περίοδο σχετικής σταθερότητας με πτωτικές τάσεις, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται από τα ζητήματα παραγωγής στην πραγματική ζήτηση. Με τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) να παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις, η αγορά προετοιμάζεται για τις κρίσιμες εκθέσεις WASDE και FAS του USDA, που αναμένονται απόψε στις 7 μ.μ..

Η εικόνα των διεθνών τιμών

Οι τιμές στα κυριότερα χρηματιστήρια εμπορευμάτων κατέγραψαν οριακή πτώση την τελευταία εβδομάδα. Το σιτάρι Μινεάπολης (Spring Wheat) βρίσκεται στα $5,70/bushel, ενώ στο Σικάγο και το Κάνσας Σίτι κυμαίνονται γύρω στα $5,27-$5,28/bushel. Στην Ευρώπη, το σιτάρι MATIF δέχθηκε μεγαλύτερες πιέσεις, υποχωρώντας στα 189,50 ευρώ/τόνο (πτώση 4,50 ευρώ).

Καναδάς: Αυξημένα αποθέματα

Η έκθεση της Statistics Canada (6 Φεβρουαρίου) αποκάλυψε σημαντική αύξηση των αποθεμάτων.

Σκληρό Σιτάρι (Durum): Τα αποθέματα ανήλθαν σε 5,35 εκατ. τόνους , παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τους 4,5 εκατ. τόνους πέρυσι.

Μαλακό Σιτάρι (Non-durum): Τα αποθέματα έφτασαν τους 22,2 εκατ. τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από το 2013.

Παρά την αφθονία ποσότητας, η ποιότητα της σοδειάς του 2025 παρουσιάζει προκλήσεις. Στο σκληρό σιτάρι, μόλις το 44% της παραγωγής ταξινομήθηκε στις κατηγορίες #1 και #2, έναντι 72% πέρυσι, ενώ παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι δείκτες πτώσης (falling numbers), γεγονός που επηρεάζει την εμπορική αξία του προϊόντος.

Στο μέτωπο των εξαγωγών, ο Καναδάς διατηρεί έναν ρυθμό 10% υψηλότερο από πέρυσι συνολικά, αν και οι τελευταίες εβδομάδες δείχνουν μια κόπωση λόγω του έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οι παραγωγοί παραμένουν επιφυλακτικοί για τη νέα σπορά που ξεκινά τον Απρίλιο, καθώς τα περιθώρια κέρδους είναι τα χαμηλότερα από το 2020.

Διεθνείς εξελίξεις και ανταγωνισμός

Η Αργεντινή εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετική στις πωλήσεις, έχοντας ήδη διαθέσει 14,5 εκατ. τόνους της νέας σοδειάς. Στις ΗΠΑ, η κατάσταση του χειμερινού σιταριού είναι μεικτή. Ενώ στο Κάνσας το 61% της σοδειάς κρίνεται ως “Καλή/Εξαιρετική”, περιοχές όπως η Μοντάνα και το Τέξας καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με πέρυσι, λόγω ξηρασίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μαύρη Θάλασσα, οι καλλιέργειες φαίνεται να επιβίωσαν από τους παγετούς του Ιανουαρίου, γεγονός που συγκρατεί τις τιμές. Οι εξαγωγές της ΕΕ είναι αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση.

Συμπεράσματα και προβλέψεις της Επιτροπής Ανάπτυξης Σιτηρών του Σασκατσουάν

Η αγορά αναμένεται να κινηθεί πλαγιοπτωτικά (sideways) το προσεχές διάστημα. Δύο είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία των τιμών: