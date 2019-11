Farm in the city: Όταν η παραγωγή τροφίμων έρχεται στις πόλεις

Να φέρει τη φύση και την παραγωγή τροφίμων πιο κοντά σε κάθε αστικό κέντρο επιχειρεί η ελληνική νεοφυής επιχείρηση «Farm in the City». Με βάση την αστική γεωργία, η start up, «δημιουργήθηκε για να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη του κοινού για την παρασκευή και κατανάλωση σπιτικών τροφίμων και ποτών», όπως αναφέρει στην «ΥΧ», ο Μάριος Πραπόπουλος, εμπνευστής της ιδέας και επιχειρηματίας από τον χώρο του αγροκηπουρικού εξοπλισμού.

Με ένα σύνολο εργαλείων (kit) για την παρασκευή προϊόντων όπως μπύρα, ξίδι, ποτά, τυρί, μανιτάρια, σαπούνι, κεριά και κηραλοιφές, αλλά και τη δημιουργία ενός μικρού λαχανόκηπου στο μπαλκόνι, την ταράτσα ή το παρτέρι, η start up απευθύνεται σε «σε αστικούς καταναλωτές, νέες οικογένειες, σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Απευθύνεται, επίσης, σε ευαισθητοποιημένους καταναλωτές που θέλουν να γίνουν πιο δημιουργικοί στον ελεύθερο χρόνο τους και που ονειρεύονται έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ζωής. Εκείνους, δηλαδή, που θα ήθελαν να έρθουν πιο κοντά στη φύση και την παράδοση, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν την πόλη. Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη διατροφή τους και θέλουν να έχουν περισσότερο έλεγχο στις τροφές που καταναλώνουν», εξηγεί ο κ. Πραπόπουλος.

Διαθεσιμότητα

Τα πρώτα kits του Farm in the City (μπύρας, μαλακών τυριών, μανιταριών και μυρωδικών) θα είναι έτοιμα για κυκλοφορία μέσα από το site www.farminthecity.com, σε διάστημα έξι μηνών από σήμερα. Επόμενος στόχος της νεοφυούς επιχείρησης είναι η δημιουργία shop-in-shop corners σε εξειδικευμένα καταστήματα σπιτιού & κήπου.

Διαδικασία παραγωγής προϊόντων

Εξηγώντας τη διαδικασία της παραγωγής προϊόντων στο σπίτι, ο κ. Πραπόπουλος τονίζει ότι «με τα kits μας, η διαδικασία αυτή γίνεται πολύ εύκολη. Όλες οι πρώτες ύλες που θα χρειαστεί κανείς βρίσκονται μέσα στο kit, μαζί με ένα βιβλιαράκι συνταγών. Παράλληλα, μέσα από τo ιντερνετικό μας κανάλι στο YouTube, οι χρήστες θα μπορούν να ακολουθήσουν τα στάδια των διαδικασιών και οπτικά».

«Θυμάμαι ότι στα πρώτα βήματα της ιδέας μας, ρωτώντας φίλους και γνωστούς, ανακαλύπταμε ότι όλοι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο ασχολούνταν με την παραγωγή ψωμιού, ξυδιού, μανιταριών, σαπουνιών και μπύρας. Θελήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία αυτή πιο εύκολη για όλους. Να βγάλουμε τη “γνώση της γιαγιάς” από τα σεντούκια να την αποκωδικοποιήσουμε και να την προσφέρουμε στο ευρύ κοινό μέσα σε ένα νέο και φρέσκο περιτύλιγμα και με μια ματιά στο μέλλον», συνεχίζει.

Η νεοφυής επιχείρηση συμμετείχε στον διαγωνισμό Trophy-Τροφή Challenge. Όπως τονίζει ο κ. Πραπόπουλος, «χαιρόμαστε πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στον συγκεκριμένο διήμερο διαγωνισμό. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν μόνο τα βραβεία. Με τον διαγωνισμό ταξιδέψαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αναμένεται να πάρουμε μέρος και στην Agrotica τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Έχουμε συνεχή πληροφόρηση για εκπαιδευτικές δράσεις και ευκαιρίες δικτύωσης μέσω του mailing list της διοργάνωσης».

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιο Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.