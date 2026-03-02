Φάβα και φασόλια Φενεού κρατάνε τιμές και αποδόσεις

Αισιόδοξοι είναι στην περιοχή του Φενεού για τη φετινή χρονιά, αφού οι καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν, δεν δείχνουν να έχουν δημιουργήσει μέχρι τώρα προβλήματα. Η περασμένη χρονιά χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς το καλοκαίρι ήταν θερμό, με αποτέλεσμα όλα τα όσπρια της περιοχής να υποστούν ζημιές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ζημιά στα φασόλια, που θεωρείται η πλέον ακριβή καλλιέργεια, έφτασε το 80%.

Ο παραγωγός, Δημήτρης Καρούσιας, από τον Φενεό αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή για τις νέες φυτεύσεις. Τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα φασόλια Βανίλια, που είναι προϊόν ΠΓΕ και έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του μικροκλίματος της περιοχής. Δυστυχώς, αν και προσπαθήσαμε να αυξήσουμε την παραγωγή, οι καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν, δεν το επέτρεψαν τελικά». Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν τόσες ποσότητες για εξαγωγή, και η παραγόμενη παραγωγή να αναλώνεται στην εσωτερική αγορά. Οι τιμές χονδρικής κυμαίνονται από 2,50 έως 3 ευρώ, ενώ στη λιανική ξεκινούν από 4 ευρώ, και ειδικά τα βιολογικά προϊόντα πωλούνται λίγο παραπάνω.

Φάβα

Σε αντίθεση με τα φασόλια Βανίλια, η φάβα είχε μια καλή χρονιά και δεν επηρεάστηκε σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες. Όπως δηλώνει ο Δημήτρης Καρούσιας: «Η τιμή της ήταν 2,50 έως 3 ευρώ και αυτή η τιμή είναι καλή. Η τιμή της παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης». Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, όπως σημειώνει, είναι η αδυναμία να συγκροτήσουν ομάδα παραγωγών και να δημιουργήσουν το δικό τους τυποποιητήριο, αναβαθμίζοντας έτσι το προϊόν στον καταναλωτή. Η απόδοση της φάβας ανά στρέμμα μπορεί να φτάσει τα 400 κιλά, ενώ ένας μέσος όρος των 200 κιλών αφήνει ικανοποιημένο τον παραγωγό.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Καρούσιας αναφέρει ότι η φάβα Φενεού είχε και εξακολουθεί να έχει πελάτες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η καλλιέργεια σε στρέμματα έχει μειωθεί, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προβλήματα τόσο στην παραγωγή όσο και στις τιμές.