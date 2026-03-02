Κάμψη εξαγωγών ελληνικού οίνου στις αγορές της Γερμανίας, Γαλλίας, ΗΠΑ και Καναδά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα και ανά προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Τρίτες Χώρες.

Διαφορετική είναι η εικόνα σε κάθε αγορά ξεχωριστά, μη υπακούοντας σε γενικευμένες αιτιάσεις, αφήνοντας στο παρελθόν την επίδραση των επιπτώσεων της πανδημίας covid 19, γεγονός που για τα έτη 2020, 2021 επίδρασε αρνητικά, προκαλώντας μια συνολική μείωση των εξαγωγών οίνου, μέχρι το 2023. Ενώ το 2024 παρατηρήθηκε ανομοιογένεια στα μεγέθη που αφορούν την ΕΕ και τις Τρίτες Χώρες με τις τελευταίες να διατηρούν θετικό πρόσημο, το 2025 παρατηρείται αντίστροφη μεταβολή, με τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις στις χώρες της ΕΕ να αυξάνουν και αντίστοιχα οι εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες να μειώνονται.

Ανά προορισμό, όσον αφορά τις αποστολές ελληνικών οίνων στην ΕΕ και τις εξαγωγές οίνων σε Τρίτες Χώρες, η ανάλυση των προσωρινών δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ από την ΚΕΟΣΟΕ, διαμορφώνει την παρακάτω εικόνα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κατ’ αρχάς η πρώτη πεντάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. (45.156.770 €) αντιπροσωπεύει το 83,53% των συνολικών εξαγωγών σε αξία για το 2025 (54.062.941€) και αφορά κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Κύπρο, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Ιταλία.

Αναλυτικότερα ανά χώρα προορισμού στην ΕΕ οι κύριες χώρες αποστολών ελληνικών οίνων παρουσιάζουν την εικόνα που ακολουθεί:

Γερμανία





Υποχώρηση παρατηρείται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (46,44%/2025 των εξαγωγών στην Ε.Ε. σε αξία), αφού καταγράφεται μείωση το 2025 έναντι του 2024 σε αξία κατά 5,38% (25.104.558 €/2025 – 26.532.571 €/2024), ενώ επίσης μείωση κατά 7,97% παρατηρείται στις εξαγόμενες ποσότητες (8.890.497 kg/2025 – 9.660.143 kg/2024). Αντίθετα αύξηση κατά 2,81% καταγράφεται στην εξαγόμενη μέση τιμή πώλησης (2,82 €/kg/2025 – 2,75 €/kg/2024) το 2025.

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει και φέτος επιβράδυνση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη στο ρυθμό των αποστελλόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά -10,90%, αλλά και αντίστοιχη μείωση σε ποσότητα κατά 21,54%. Αντίθετα η μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, καταγράφει αύξηση κατά 12,80% γεγονός που απεικονίζει τη συνεχιζόμενη αύξηση μέσης τιμής την προηγούμενη 5ετία.

Να επισημανθεί ότι μείωση εξαγωγών στην γερμανική αγορά παρατηρείται για τρίτη συνεχή χρονιά αφού τα μεγέθη αξίας και ποσότητας ήταν αρνητικά ως ποσοστά και το 2023 έναντι του 2022 (-5,6% σε αξία και -11,26% σε ποσότητα), αλλά και το 2024 έναντι του 2023 (-8,11% σε αξία και -9,24% σε ποσότητα). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την οπισθοχώρηση της κατανάλωσης οίνων στην πρώτη εξαγωγική αγορά για τους ελληνικούς οίνους.

Κύπρος

Σταθερά πλέον δεύτερη η αγορά της Κύπρου συνεχίζει σχεδόν μόνη την ανοδική της πορεία και αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται σημαντικότατο εξαγωγικό προορισμό για το ελληνικό κρασί, αφού και φέτος κατατάσσεται ψηλά σε επίπεδο ΕΕ.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των αποστελλόμενων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η ποσοστιαία μεταβολή του 2025 έναντι του 2024 καταγράφεται στο +9,92% (9.735.759 €/2025 – 8.856.841 €/2024), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε +37,14%, ποσοστό που απεικονίζει τη σταθερή ανοδική πορεία σε αξία στην αγορά αυτή. Σημαντικά όμως μειωμένη είναι η μέση τιμή πώλησης αποστολών οίνου κατά 22,50% σε σχέση με το 2024 (3,51 €/kg/2025 – 4,53 €/kg/2024).

Το 2025 έναντι του 2024 παρουσιάζει μεγάλη αύξηση επίσης στις ποσότητες οίνων κατά 41,83% (2.771.400 kg/2025 – 1.953.977 kg/2024), ενώ η σύγκριση του 2025 με το μέσο όρο 5ετίας, εμφανίζει ότι οι αποστελλόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο είναι αυξημένες κατά 51,57%.

Γαλλία

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποχώρηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα παρουσιάζουν τα μεγέθη για την αγορά της Γαλλίας.

Οι αποστολές ελληνικών οίνων σε αξία παρουσίασαν μείωση κατά 28,97% το 2025 έναντι του 2024 (3.982.555 €/2025 – 5.607.196 €/2024), μείωση κατά 24,93% σε ποσότητα (1.919.160 kg/2025 – 2.556.499 kg/2024), ενώ μείωση επίσης παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 5,39% (2,08 €/kg 2025 – 2,19 €/kg 2024).

Με μειωμένους ρυθμούς απεικονίζεται επίσης η μεταβολή των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία, αφού το 2025 σε σύγκριση με την 5ετία 2020 – 2024 παρουσιάζει μείωση της τάξης του 23,92% σε αξία, και μείωση κατά 28,69% σε ποσότητα. Η μέση τιμή μονάδος ανά kg μειώθηκε επίσης κατά 6,67%.

Οι υπόλοιπες χώρες που ακολουθούν και πλασάρονται ως κύριες εξαγωγικές αγορές ανάλογα με την αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην Ε.Ε. παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

Κάτω χώρες

Ιταλία

Χωρίς να είναι παραδοσιακή χώρα ενδοκοινοτικών αποστολών ελληνικών οίνων η Ιταλία το 2025 παρουσίασε μια κατακόρυφη (και ανεξήγητη) αύξηση των μεγεθών όπως εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι κύριοι προορισμοί εξαγωγής (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Αυστραλία), ελληνικών οίνων σε αξία με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, αντιπροσωπεύουν το 2025 το 85,05% (36.065.760 €) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες (42.407.138 €).

Αναλυτικότερα:

Η.Π.Α.

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη μέχρι πρόσφατα παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει μετά από χρόνια συνεχών αυξήσεων (εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας) αρνητικό πρόσημο στις εξαγωγικές επιδόσεις. Για το ελληνικό κρασί εξακολουθεί να παραμένει πρώτη επιλογή ως χώρα στόχος του ελληνικού τομέα οίνου, όσον αφορά τις Τρίτες Χώρες.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μείωση κατά 13,86% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2025 έναντι του 2024 (16.355.552 €/2025 – 18.986.621 €/2024).

Ανάλογη αλλά μικρότερη μείωση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2025 έναντι του 2024 κατά 11,35% (2.393.774 kg/2025 – 2.700.115 kg/2024), ενώ ελαφρά επίσης μείωση παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2025 έναντι του 2024 κατά 2,83% (6,83 €/kg/2025 – 7,03 €/kg/2024).

Τα ίδια μεγέθη το 2025 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2020–2024 συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητική τάση σε αξία (+6,95%), αρνητική τάση όμως σε ποσότητα (-1,89%), ενώ η διαχρονική αύξηση της μέσης τιμής παραμένει θετική (+10,55%).

Καναδάς

Ο Καναδάς παρουσιάζει μετά από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης μείωση των αντίστοιχων εξαγωγικών μεγεθών το 2025. Να σημειωθεί ότι ακόμη και κατά την διάρκεια της πανδημίας το έτος 2020 παρατηρήθηκε αύξηση των μεγεθών.

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών ανακόπηκε το 2025 αφού το έτος που πέρασε παρουσιάζει μείωση στην αξία εξαγωγών οίνου έναντι του 2024 κατά 8,13% (8.830.980 €/2025 – 9.612.113 €/2024), ενώ μείωση επίσης καταγράφεται στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 11,44% (1.428.953 kg/2025 – 1.613.601 kg/2024). Παρόλ’ αυτά, αύξηση παρουσιάζει η μέση τιμή πώλησης κατά 3,75% (6,18 €/kg/2025 – 5,96 €/kg/2024).

Επιβράδυνση του αυξητικού ρυθμού παρουσιάζει η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο +8,27%, σε ποσότητα όμως παρουσιάζεται μείωση κατά 5,89%, ενώ η μέση τιμή πώλησης συνεχίζει αυξανόμενη κατά 15,28%.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το Η.Β. για τρίτη χρονιά μετά τον χαρακτηρισμό του ως τρίτη Χώρα, πλασάρεται στην πρώτη τριάδα χωρών υποδοχής ελληνικών κρασιών.

Σε επίπεδο μεταβολής εξαγωγικών μεγεθών, οι εξαγωγικές επιδόσεις στο ΗΒ χωρίς να είναι εντυπωσιακές, δείχνουν να σταθεροποιούνται, διατηρώντας θετικό πρόσημο, γεγονός που καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο εξαίρεση στο πλαίσιο των Τρίτων Χωρών.

Σε αξία το 2025 έναντι του 2024, η αύξηση καταγράφεται στο +6,66% (2025: 7.566.478 € – 2024: 7.093.995 €) και σε ποσότητα αύξηση κατά 3,60% (2025: 1.624.877 kg – 2024: 1.568.479 kg) και κατά συνέπεια αύξηση παρατηρείται και στη μεταβολή της μέσης τιμής εξαγωγής, κατά 2,96% (2025: 4,66 €/kg – 2024: 4,52 €/kg).

Τέλος την αυξητική τάση επιβεβαιώνει και η σύγκριση του 2025 με το Μ.Ο. 5ετίας αφού θετικά πρόσημα καταγράφονται σε αξία (+24,80%), σε ποσότητα (+5,89%) και σε μέση τιμή μονάδος (+19,59%).

Η επαναπροσέγγιση της αγοράς του ΗΒ ξεκίνησε με μια ιδιαίτερη δυναμική και διαφαίνεται, σταθεροποίηση αυτής της ανοδικής πορείας για το ελληνικό κρασί.

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση ανάλογων μεγεθών στις σημαντικότερες για το ελληνικό κρασί από άποψη αξίας Τρίτες Χώρες:

AΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

KINA

ΙΑΠΩΝΙΑ

Λαμβανομένης υπ΄όψιν της χαμηλής οινοπαραγωγής της περιόδου 2024/2025 (1.430.600 hl), οι εξαγωγές το 2025, αντιπροσώπευσαν το 19,71% σε σχέση με τους παραγόμενους οίνους στην Ελλάδα.

