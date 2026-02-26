Αύξηση εισαγόμενων οίνων το 2025 – Φθηνοί από Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία και «Premium» από Γαλλία

Παρά την διαφαινόμενη κάμψη της κατανάλωσης και την επακόλουθη μείωση πωλήσεων που παρατηρούμε το 2025, η παγιωμένη πλέον κουλτούρα εισαγωγής οίνων σε χαμηλές τιμές ευρωπαϊκής προέλευσης, η απουσία ελέγχων, η ισχνή ελληνική οινοπαραγωγή του 2025 και η συνεχιζόμενη χαμηλή διαθεσιμότητα οίνων, είναι τα πιθανά αίτια που ώθησαν τους Έλληνες οινοπαραγωγούς στη για δεύτερη συνεχή χρονιά μεγάλη αύξηση εισαγωγών οίνων σε ποσότητα το 2025 κατά 18,85%, σε σύγκριση με το 2024 (25.512 tn / 2024 – 30.212 tn/2025). Η αντίστοιχη αύξηση του 2024 έναντι του 2023, είχε ανέλθει σε ποσοστό 39,95%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, σε συνολικό επίπεδο αυξημένη παρουσιάζεται η αξία εισαγωγών το 2025 έναντι του 2024 (71.895.735 €/2024 – 80.574.861 €/2025) κατά 12,07%, γεγονός που υποδηλώνει ότι το 2025 εισήχθησαν περισσότεροι φθηνοί οίνοι, που από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει ότι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενδοκοινοτική απόκτηση των οποίων σε μέση τιμή μονάδος ανά kg υποχώρησε κατά 5,99% το 2025 έναντι του 2024.

Να επισημάνουμε ότι μόνο από τρεις χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία) εισήχθησαν 24.024 tn σε σύνολο 29.985 tn, γεγονός που εγείρει μεγάλα ερωτηματικά ως προς την επισήμανση με την οποία διακινήθηκαν οι οίνοι αυτοί στην ελληνική αγορά.

Αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανόδου των εισαγωγών ήταν και το ότι για δεύτερη χρονιά στα χρονικά οι εισαγωγές σε ποσότητα το 2025 (30.291.109 kg) υπερσκέλισαν τις αντίστοιχες εξαγωγές (28.201.726 kg).

Την εικόνα αυτή αποδίδουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών ελληνικού οίνου, που ακολουθούν:

Από την ανάλυση των ανωτέρω πινάκων προκύπτει ότι οι εισαγωγές οίνων αφορούν κυρίως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε, από την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 11,72% σε αξία (68.756.333 €/2024 – 76.616.773 €/2025), με αύξηση κατά 33,58% να παρουσιάζει επίσης η σύγκριση των μεγεθών σε αξία του 2025, με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας 2020 – 2024.

Όσον αφορά τις ποσότητες οίνων όπως προαναφέραμε και αυτές αυξήθηκαν σημαντικά το 2025 όσον αφορά τις αποκτήσεις από χώρες της Ε.Ε κατά 18,85% (25.230 tn/2024 – 29.985 tn/2025 η αύξηση του 2024 σε σχέση με το 2023 είχε ανέλθει σε 41,21%), ενώ καταγράφεται αντίστοιχη αύξηση κατά 66,16%(!!!), συγκρίνοντας το 2025 με τον μέσο όρο εισαγωγών της προηγούμενης 5ετίας.

Συναρτώμενη με τα ανωτέρω μεγέθη η μέση τιμή αγοράς οίνων από χώρες της Ε.Ε. ανά kg, μειώθηκε το 2025 κατά 5,99% (2,73 €/kg-2024 – 2,56 €/kg-2025), γεγονός που οφείλεται όπως θα δούμε στην απόκτηση οίνων από την Βουλγαρία και την Ιταλία σε χαμηλές τιμές ανά kg οίνου.

Όσον αφορά τις εισαγωγές οίνων από Τρίτες Χώρες αύξηση κατά 19,71% καταγράφεται σε αξία (3.139.402 €/2024 – 3.758.088 €/2025). Η σημαντική διαχρονική αύξηση των εισαγωγών αντικατοπτρίζεται επίσης στο μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας (39,63%).

Παράλληλα με την αύξηση εισαγωγών σε αξία, αύξηση κατά 8,51% παρουσιάζουν οι ποσότητες εισαγωγής οίνων από Τρίτες Χώρες (282 tn/2024 – 306 tn/2025).

Σημαντική είναι και η αύξηση της μέσης τιμής εισαγόμενων οίνων από Τρίτες Χώρες κατά 10,32% το 2025 έναντι του 2024 (12,28 €/kg-2025 – 11,13 €/kg-2024).

Η κατάταξη των χωρών που αποστέλλουν ή εξάγουν οίνους στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε., ή Τρίτες Χώρες με κριτήριο κατάταξης την αξια είναι η ακόλουθη:

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ανά χώρα

Η Γαλλία και η Ιταλία κυριαρχούν στην τροφοδοσία οίνων στην ελληνική αγορά με διαφορετική στόχευση στις κατηγορίες της, όμως το 2025 η Ισπανία και η Βουλγαρία σημείωσαν σημαντικές επιδόσεις.

Αναλυτικότερα ανά χώρα απόκτησης οίνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα είναι η εξής:

Γαλλία

Η Γαλλία επιστρέφει στην πρώτη θέση ως χώρα ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από την Ελλάδα το 2025 σε αξία αλλά κατατάσσεται τρίτη σε ποσότητα. Το 2025 καταγράφει αλματώδη αύξηση σε αξία των παραδόσεων οίνων στην Ελλάδα κατά 25,32% (25.050.258 €/2024 – 31.393.342 €/2025). Αύξηση (21,52%) καταγράφεται επίσης, συγκρίνοντας τον μέσο όρο 5ετίας με το 2025.

Το ίδιο αυξητικά κινείται και το μέγεθος της ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από τη Γαλλία με κριτήριο τις ποσότητες. Αύξηση κατά 36,03% καταγράφουν οι ποσότητες οίνων που αποστέλλονται από την Γαλλία προς την Ελλάδα (2.270.179 kg/2024 – 3.088.037 kg/2025), ποσότητες οι οποίες συγκρινόμενες με το μέσο όρο 5ετίας καταγράφουν αύξηση κατά 53,10%.

Εντυπωσιακή είναι όμως η πτώση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Γαλλία το 2025 έναντι του 2024 και των προηγουμένων ετών, η οποία μειώνεται περαιτέρω κατά 7,87% (10,17 €/kg/2025 – 11,03 €/kg/2024).

Ιταλία

Πρωταθλήτρια εδώ και δεκαετίες η Ιταλία ως προς την ποσότητα των οίνων που παραδίδονται στην Ελλάδα, υπολείπεται ελάχιστα πλέον από τη Γαλλία και σε αξία, απέστειλε το 2025 το 33,82% των συνολικών ποσοτήτων οίνων που αποκτούνται από χώρες της Ε.Ε. Το 2025 για πρώτη φορά χάνει την πρωτοκαθεδρία ενδοκοινοτικών παραδόσεων από την Ισπανία.

Το 2025 κατεγράφη αύξηση των παραδόσεων οίνων από Ιταλία κατά 4,56% σε αξία (26.596.570 €/2024 – 27.809.135 €/2025), ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 34,59% καταγράφει και η σύγκριση του 2025 με το Μ.Ο. 5ετίας.

Να σημειωθεί ότι το ύψος της αξίας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από Ιταλία, καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο το 2025, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα έτη.

Μικρή μείωση καταγράφουν οι ποσότητες οίνου που παραδόθηκαν στην Ελλάδα το 2025 έναντι του 2024 από την Ιταλία κατά 4,18% (10.584.159 kg/2024 – 10.142.262 kg/2025), αύξηση όμως κατά 20,89% καταγράφεται σε σχέση με το Μ.Ο. της τελευταίας 5ετίας. Να σημειωθεί ότι από το 2016 έως το 2019, εισήγοντο αρκετά υψηλότερες ποσότητες οίνων με ανώτερη ποσότητα τα 13.129.738 kg το 2016. Η άνοδος όμως της μέσης τιμής εισαγωγής των ιταλικών οίνων επηρέασε τις εισαγόμενες ποσότητες υπέρ άλλων χωρών της ΕΕ.

Ανάλογη αυτών των μεταβολών είναι και η ελαφρά αύξηση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Ιταλία κατά 9,11% (2,74 €/kg/2025 – 2,51 €/kg/2024), τιμή που είναι αυξημένη σε σχέση με το επίπεδο των προηγούμενων 5 ετών, κατά 13,32%.

Παρά το ότι από τη γείτονα χώρα, αποκτούνται και εμφιαλωμένοι και χύδην οίνοι, είναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος όγκος αφορά τους χύδην οίνους οι οποίοι πωλούνται στην Ελλάδα, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές με τους παραγόμενους ελληνικούς. Για μια ακόμη φορά εγείρεται το θέμα της επισήμανσης των οίνων αυτών κατά την κυκλοφορία τους, στην ελληνική αγορά.

Ισπανία

Εκρηκτική αύξηση καταγράφεται στις ισπανικές αποστολές οίνων προς την Ελλάδα το 2025 έναντι του 2024 κατατάσσοντάς την πρώτη χώρα εισαγωγών από άποψη ποσοτήτων. Σε αξία το ποσοστό αποστολών αυξάνεται κατά 9,44% (8.523.456 €/2025 – 7.788.583 €/2024) ,αποστολές οι οποίες σε ποσότητα διπλασιάζονται σχεδόν έναντι του 2024 καταγράφοντας αύξηση κατά 70,86% (12.177.111 kg/2025 – 7.127.007 kg/2024). Να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη αύξηση ενδοκοινοτικής απόκτησης το 2024 έναντι του 2023 σε ποσότητα ανήλθε σε 94,06%. Η Ισπανία γίνεται πλέον «η αγαπημένη» χώρα εισαγωγής οίνων από τους οινοπαραγωγούς και το θέμα είναι αν ελέγχεται ο τρόπος επισήμανσης των οίνων αυτών.

Η μέση τιμή αγοράς Ισπανικών οίνων παρουσίασε ομοίως μείωση κατά 35,95% στα 0,70 €/kg (1,09€/kg/2024), τιμή που αμέσως παραπέμπει στην αγορά χύδην οίνων και ανταγωνίζεται πλέον ευθέως τους ιταλικούς αλλά κυρίως τους ελληνικούς οίνους.

Βουλγαρία

Ανησυχητική είναι και το 2025, η μεταβολή των μεγεθών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και από τη Βουλγαρία.

Η ανοδική πορεία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανακόπτεται το 2025. Το 2024 οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση σε αξία κατά 53,12%, έναντι του 2023, και επίσης αύξηση κατά 76,90% αντίστοιχα σε ποσότητα.

Το 2025 οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις σε αξία μειώθηκαν κατά 39,47% έναντι του 2024 (738.174 €/2025 – 1.219.566 €/2024) και σε ποσότητα παρουσίασαν ομοίως μείωση κατά 41,82% (1.705.638 kg/2025 – 2.931.862 kg/2024), αλλά η μέση τιμή μονάδος εισαγωγής παρέμεινε σχεδόν σταθερή στο χαμηλό επίπεδο των 0,43 €/kg (0,43 €/kg/2025 – 0,42 €/kg/2024).

Να τονισθεί ότι η μέση τιμή μονάδος εισαγωγής το 2025, δείχνει μειωμένη σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας κατά 10,37%, γεγονός που υποδηλώνει ότι την τελευταία 5ετία οι τιμές εισαγωγής από Βουλγαρία μειώνονται.

Οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν για την επισήμανση των οίνων από Ιταλία και την Ισπανία κατά την κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους χύδην αποκτούμενους ενδοκοινοτικά οίνους και από την Βουλγαρία, η οποία φαίνεται ότι γίνεται δημοφιλής πλέον προμηθευτής, αρκετών ελληνικών οινοποιείων.

Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές και αντιστοιχούν πολύ μικρό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η εικόνα του εμπορικού ισοζυγίου οίνου βαίνει μειούμενη ως προς το θετικό του πρόσημο σε αξία, ενώ για δεύτερη φορά το 2025 εξελίσσεται με αρνητικό πρόσημο ως προς την ποσότητα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

