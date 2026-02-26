Υποχώρησαν πέρυσι οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας

Σε 1,54 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2025 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα μας, μειωμένες σε ποσοστό 7,2% έναντι του 2024 οπότε και ανέρχονταν σε 1,66 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, οι εξαγωγές ενδυμάτων διαμορφώθηκαν πέρυσι στο ποσό των 780 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 1% συγκριτικά με το 2024 και όπως αναφέρει ο φορέας χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου, οι εξαγωγές υφαντών ενδυμάτων ξεπέρασαν σε αξία τις εξαγωγές πλεκτών ενδυμάτων». Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας υποχώρησαν το 2025 στα 425 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4,5% σε σχέση με το 2024, ενώ αυτές του βαμβακιού -παρουσιάζοντας συρρίκνωση κατά 25% – διαμορφώθηκαν στα 338 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕΕ.

Περίπου το 75% των εξαγωγών ενδυμάτων κατευθύνεται στις χώρες της ΕΕ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κλωστοϋφαντουργία ανέρχεται στο 68% και για το βαμβάκι στο 7%.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΕΕ, η στασιμότητα στην κατανάλωση ενδυμάτων, που αποδίδεται στον πληθωρισμό και στις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την πορεία των εξαγωγών τα τελευταία τρία χρόνια.

Στον αντίποδα δε, το 2025 οι εισαγωγές του τομέα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα μας παρουσίασαν άνοδο κατά 3,2% με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται στα 3,17 δισ. ευρώ το 2025, από 3,07 δισ. ευρώ το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ