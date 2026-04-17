Φεστιβάλ Λεβάντας στην Ορεστιάδα με ντόπια προϊόντα και αερόστατο

Το άρωμα και το χρώμα της ανθισμένης λεβάντας, η εκλεκτή μουσική και η γευσιγνωσία εδεσμάτων με βάση τη λεβάντα προσελκύουν επισκέπτες στο Φεστιβάλ Λεβάντας, που θα φιλοξενηθεί από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου στον Έβρο από το «Άρωμα Έβρου». Το ενδιαφέρον αυξάνει η δυνατότητα πτήσης με αερόστατο πάνω από τα λεβαντοχώραφα, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πέρυσι με μεγάλη επιτυχία.

«Τα αερόστατα θα βρίσκονται όλο το Σάββατο στα κτήματα και νωρίς το πρωί θα πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τα χωριά του βόρειου Έβρου, όπως στην Καππαδοκία, και οι κρατήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Το βράδυ θα γίνουν πτήσεις κατά τη δύση του ήλιου», μεταφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Χρήστος Μουταφίδης. «Στην κορύφωση της ανθοφορίας, με το απόλυτο μοβ χρώμα της λεβάντας, δημιουργήσαμε τις ιδανικές συνθήκες για επισκέψεις στα κτήματά μας, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες».

Ο αγροτουρισμός δημιουργεί τουριστικό ρεύμα στον βόρειο Έβρο, με ήδη πραγματοποιηθείσες κρατήσεις από τρεις οικογένειες στον Πειραιά, δύο από τη Θεσσαλονίκη και μία από τη Χαλκιδική.

Η έναρξη του φεστιβάλ γίνεται με live τζαζ βραδιά στο ηλιοβασίλεμα, με μαξιλάρες ανάμεσα στα ανθισμένα φυτά. «Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ένα μαγικό τοπίο μαζί με τοπικό οίνο, φρούτα ή άλλα εδέσματα. Την επόμενη μέρα φιλοξενούμε το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων FORTISSIMO. Κλείνουμε με δύο βραδιές γαστρονομίας, όπου τοπικοί σεφ παρασκευάζουν αλμυρές και γλυκές γεύσεις με λεβάντα».

Οι διοργανωτές στράφηκαν στον εναλλακτικό τουρισμό, αναζητώντας τρόπους προβολής των προϊόντων τους που κινούνται στους τομείς της υγείας και της ομορφιάς, των αιθέριων ελαίων, ενώ παράγουν και μέλι λεβάντας. Παράλληλα, επιδιώκουν την εκπαίδευση του κοινού στα αρωματικά φυτά.