FIR Αθηνών: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας Αριστείδης Κορέας με αφορμή το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Κατά την έρευνα που θα διενεργήσει το τμήμα Hλεκτρονικού Eγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Το τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες των ελληνικών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, που οδήγησε χθες σε αναστολές πτήσεων αποκαταστάθηκε. Σήμερα οι πτήσεις εκτελούνται κανονικά, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να σημειώνονται καθυστερήσεις, καθώς συσσωρεύτηκε μεγάλος αριθμός πτήσεων, που δεν πραγματοποιήθηκε.