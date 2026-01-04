Σε φάση υλοποίησης το Περιφερειακό Κέντρο Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» εντάχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Παρακολούθησης Δεδομένων Κλιματικής Αλλαγής, με φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου και την Ακαδημία Αθηνών. Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.995.280 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το Κέντρο αναμένεται να αποτελέσει τον κεντρικό επιστημονικό και επιχειρησιακό κόμβο της περιφέρειας για τη συστηματική παρακολούθηση, πρόγνωση και ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Σε ό,τι αφορά το πέρασμα της πληροφορίας προς τους παραγωγούς, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Αναστάσιος Αδαμόπουλος, δηλώνει ότι «τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνουμε θα τις επεξεργάζεται το επιστημονικό προσωπικό της Ακαδημίας, που θα στελεχώσει με τους κατάλληλους ανθρώπους το παρατηρητήριο και θα μεταφέρονται στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Είναι απαραίτητο, πλέον, να προβλέπουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε στρατηγική και σχέδιο για την αντιμετώπιση των όποιων συνθηκών επικρατούν. Έτσι, θα μπορούμε να αξιολογήσουμε ποια έργα υποδομής είναι απαραίτητα για το μέλλον. Πέρα από τους παραγωγούς, που πρέπει να προσαρμόζονται στις νέες καιρικές συνθήκες, θα ενημερώνουμε συνολικά τις κοινωνίες».

Ο ίδιος καταλήγει, τονίζοντας ότι «θεωρείται σίγουρο πως η γεωργική σχολή που θα ιδρυθεί στη Μεγαλόπολη θα βοηθήσει πολύ στην προώθηση των όποιων ζητημάτων προκύψουν».